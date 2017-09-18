ورود ۲۰۷۹نوآموز و دانش آموز پایه اول و هفتم به مدارس صومعه سرا

پرویز امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع سال تحصیلی از روزهای پایانی هفته جاری، اظهار کرد: با آغاز سال تحصیلی جدید دو هزار و ۷۹ نوآموز پیش دبستانی و دانش آموزان اول ابتدایی و پایه هفتم وارد مدارس صومعه سرا می شوند.

وی با بیان اینکه این تعداد نوآموز و دانش آموز در جشن غنچه ها ، شکوفه ها و جوانه های آغاز سال تحصیلی در صومعه سرا شرکت می کنند، افزود: از این تعداد ۷۱۶ نفر جزء نوآموزان پیش دبستانی هستند که ۳۵۸ نفر دختر و مابقی پسر هستند.

معاون پرورشی و امور تربیت بدنی آموزش و پرورش صومعه سرا با اشاره به برگزاری جشن غنچه ها برای ورود این تعداد نوآموز به مدارس، گفت: این جشن در دبستانه مدرس صومعه سرا در روز چهارشنبه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در پایه اول ابتدایی نیز در مجموع هزار و ۲۳۸ دانش آموز دختر و پسر وارد مدارس صومعه سرا می شود، خاطرنشان کرد: این تعداد به تفکیک دختر و پسر به ترتیب ۵۸۸ و ۶۵۰ دانش آموز بوده که جشن شکوفه ها نیز صبح روز چهار شنبه ۲۹ شهریور ماه در مدرسه هفده شهریور برگزار می شود.

امیدی در ادامه با بیان اینکه برای ورود دانش آموزان پایه هفتم یا دوره اول متوسطه نیز جشنی با عنوان «جوانه ها» برگزار می شود، تصریح کرد: در این جشن ورود هزار و ۲۵۰ دانش آموز پایه هفتم به سال تحصیلی جدید در مدارس صومعه سرا جشن گرفته می شود.

به گفته این مسئول این مراس در دو روز و سه مدرسه دخترانه و پسرانه الزهرا و شاهد شهید صدیقی و شاهد امام خمینی(ره) در روزهای چهارشنبه و شنبه برگزار می شود.