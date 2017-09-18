ظلم نکردن به انسان و طبیعت، تأکید قرآن به بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدعلی تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام در سخنرانی خود در آیین افتتاحیه هفتیمن دور گفت‌وگوهای دینی ایران و اتریش با اشاره به موضوع این دور از گفت‌وگوها، گفت: صحبت درباره انسان، طبیعت و آزادی، صحبت از زیبایی است. این سه مفهوم مفاهیم مهمی در تصور همه پیروان ادیان هستند و درباره آنها، مطالب ارزنده‌ای در کتاب‌های آسمانی آمده است.

مشاور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در امور جهان اسلام افزود: انسان از سوی ادیان مختلف به خصوص اسلام، اشرف مخلوقات و حامل امانت الهی است.

وی همچنین گفت: انسان از نظر همه ادیان به خصوص اسلام، دارای امانت بزرگ الهی عقل است، امانتی که حتی کوه‌ها هم نمی‌توانند آن را حمل کنند؛ اما انسان دارنده عقل است و به واسطه همین عقلش به نسبت همه موجود افضل و برتر است.

آیت‌الله تسخیری در بخش دیگری از سخنانش انسان را محور تکامل این جهان دانست و افزود: انسان محل کرامت اصلی و مکتسب است. همچنین طبیعت در تسخیر انسان است و برای زندگی و تکامل انسانی آماده شده است تا مراتب کمالاتش طی شود و به حقوقش برسد که نتیجه این حقوق، آزادی معقول انسان است.

وی در ادامه اظهار کرد: آزادی از زیباترین صفات انسانی است و می‌تواند فصل انسان از همه موجودات باشد.

آیت‌الله تسخیری در ادامه با بیان اینکه انسان دوستدار طبیعت و طبیعت هم دوست انسان است و رابطه انسان با طبیعت رابطه زیبایی است، گفت: یکی از نکاتی که در قرآن کریم بسیار مورد تأکید قرار گرفته؛ این است که طبیعت در تسخیر انسان است و خداوند هر آنچه انسان احتیاج داشته در این طبیعت تعبیه و تأمین کرده است؛ اما مشکل این است که انسان گاهی از این حقیقت غافل می‌شود.

مشاور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در امور جهان اسلام با اشاره به تعامل و تعادل در طبیعت، بیان کرد: جهان خلقت، دارای توازن و تعادل است و به دنبال این تعادل تکوینی، تعادل تشریعی هم به وجود می‌آید.

وی افزود: یکی دیگر از تأکیدات قرآن کریم به انسان، ظلم نکردن به دیگر انسان‌ها و هم به طبیعت است، پس باید به طبیعت احترام گذاشت و حتی اگر جنگی درگرفت، باید طبیعت را زنده و زیبا نگه داشت.

آیت‌الله تسخیری در پایان سخنان خود تأکید کرد: تفاهم بین علمای ادیان، تعاریف قلبی نیز دارد که در واقع، تعامل را به دنبال خواهد داشت. اگر علما با هم تعامل خوبی داشته باشند، می‌توانند راه صلح بشریت را همواره کنند.

بنا بر اعلام این خبر، هفتمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و اتریش، صبح امروز (27 شهریور) به همت مرکز گفت‌وگوی ادیان و تمدن‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور آیت‌الله محمدعلی تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در امور جهان اسلام، حجت‌الاسلام والمسلمین علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، سید مصطفی محقق‌داماد، رییس گروه اسلام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، استفان هامر، مسئول گفتگوی ادیان اتریش و رییس گروه فلسفه حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه وین، اشتفان شولتز، سفیر اتریش در تهران و جمعی از اندیشمندان مسلمان و مسیحی در محل این سازمان، افتتاح شد.

این دور از گفت‌وگوها به همت مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان و تمدن‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با عنوان «‌انسان؛ طبیعت و آزادی» طی روزهای 27 و 28 شهریور با حضور اندیشمندان مسلمان و مسیحی از ایران و اتریش برگزار می‌شود.