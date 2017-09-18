به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «چرا شکست میخورید؟» با عنوان کامل «چرا کسبوکارها زمین میخورند و چگونه میتوان آنها را احیاء کرد؟» نوشته آنا فالتن و مایکل دریسن به تازگی با ترجمه صوفیا نصراللهی که توسط انتشارات کارآفرین به چاپ رسیده است. این کتاب محصول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران است.
آنا فالتن و مایکل دریسن از مشاوران ارشد مالی شرکتهای بزرگ و همچنین مدرسان مدرسه بازرگانی کاس هستند. آنها در این کتاب که توسط اکونومیست، مهمترین قطب نشر مطالب اقتصادی منتشر شده، روی یکی از پدیدههای معاملات در هزاره سوم تمرکز کردهاند؛ مالکیت و ادغام (M&A).
صوفیا نصرالهی مترجم این کتاب هم به عنوان منتقد سینما و روزنامهنگار حوزه فرهنگ و هنر در مطبوعات فعالیت می کند.
از جمله داستان هایی که مخاطب در کتاب «چرا شکست می خورید؟» آن ها را می خواند می توان به این مطالب اشاره کرد: آیا دوست دارید درباره خانواده گلیزر که باشگاه منچستر یونایتد را خرید و پشت پرده نقش الکس فرگوسن در آن معامله بدانید؟ برایتان جالب نیست که شرکت کامپیوتریHP چطور در معاملاتش چند بار شکست خورده؟ می دانید کمپانی مشهور تولید شیرینی و آبنبات کدبری رابطهاش با کرافت چطور است؟
در این کتاب به وجود بحرانهای اقتصادی، رفتن اقتصاد به سمت بخش خصوصی و بسیاری از شرایطی که در قرن بیستویکم به وجود آمد و باعث شده حالا مالکیت و ادغام به عنوان یکی از کارآمدترین روشها برای بقا و سوددهی شرکتها در معرض توجه بیشتر قرار بگیرد، پرداخته شده است.
مخاطب «چرا شکست میخورید؟» مدیران شرکتها، مشاوران اقتصادی و مالی و صاحبان کسب و کار و همچنین دانشجویان رشته بازرگانی و اقتصاد و مدیریت هستند.
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