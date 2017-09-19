بیژن نوباوه «پیشرو» را اجرا می کند/ چالش با احزاب مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار، برنامه «پیشرو» به تهیه کنندگی رامین موسوی ملکی و اجرای بیژن نوباوه قصد دارد با نگاهی نو و البته مملو از امید به رصد و بررسی رویدادها و رخدادهای فرهنگی و هنری روز و نیز انعکاس آنها در جامعه بپردازد.

این مجله فرهنگی که به تازگی به تولید می رسد به گفتگوهای چالشی در حوزه های فرهنگی بر اساس موضوعات و چالش های روز فرهنگی و هنری کشور می پردازد و با طرح یک موضوع در برنامه با حضور صاحبنظران حوزه های مذکور، کارشناسان و سردبیران روزنامه های احزاب مختلف و... مطرح و بحث می شود.

این برنامه که از برنامه های پاییزی شبکه چهار است به زودی روی آنتن می رود.