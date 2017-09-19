قدرت و توان دفاعی ما در تمامی نیروهای مسلح کشور متبلور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار و آمادگی قرار دارد و این اقتدار به برکت حضور تمامی نیروهای مسلح به دست آمده است.

وی ادامه داد: دشمن از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون از هیچ تلاشی برای توطئه بر علیه نظام دریغ نکردند و از تمامی فرصت ها برای ضربه زدن به انقلاب سوء استفاده کردند و این دشمنی ها در حال حاضر نیز ادامه دارد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: امروز تمامی نیروهای مسلح کشور رر اوج اقتدار قرار دارند و قدرت دفاعی کشور نیز به برکت حضور تمامی نیروهای مسلح به دست آمده است.

وی گفت: ملت ایران در تمامی صحنه ها برای دفاع از انقلاب و نظام در صحنه حضور داشته اند و امروز نیز به برکت همین مهم است که ما در مقابل دشمن حضوری مقتدر داریم.

سردار رجبی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس و لزوم بزرگداشت رشادت ها، یادآور شد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت های ملت ایران در مقابل دشمنان است و به همین دلیل باید به بهترین شکل ممکن ایام این هفته را گرامی داشت.

وی گفت: جایگاه و اهمیت دفاع مقدس در استان کردستان بسیار مهمتر است چرا که مردم کردستان در دو جبهه مقابله با اشرار و ضد انقلاب و همچنین دشمن بعثی حضور داشتند و این مهم دارای ارزش والایی است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: باید برنامه های هفته دفاع مقدس با مشارکت و همراهی خود مردم برگزار شود و در همین راستا سپاه بیت المقدس کردستان بخش اصلی برنامه های خود را در این حوزه دنبال می کند.

وی گفت: متناسب با نامگذاری ایام هفته دفاع مقدس برنامه های مختلفی پیش بینی شده است و انتظار داریم که با همراهی بسیج اقشار مختلف و خود مردم این برنامه ها به بهترین شکل ممکن اجرایی و عملیاتی شود.

بهره برداری از چهار هزار عمرانی و خدماتی از سوی سپاه

سردار رجبی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به فعالیت های سپاه در حوزه محرومیت زدایی در استان کردستان، اظهار داشت: سپاه در کنار توجه به مقوله امنیت، نگاهی ویژه به حوزه محرومیت زدایی دارد و در همین راستا طی چند سال اخیر بالغ بر چهار هزار پروژه و طرح عمرانی و خدماتی در مناطق محروم استان کردستان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی گفت: در راستای ادامه طرح های توسعه ای و محرومیت زدایی در استان کردستان، هم اکنون بالغ بر دو هزار پروژه در دست اجرا و اقدام قرار دارد که در صورت بهره برداری از این پروژه ها زمینه برای رفع بخشی از محرومیت ها در مناطق روستایی استان کردستان فراهم می شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه وضعیت محرومیت در استان کردستان نگران کننده است و علیرغم تمامی تلاش های صورت گرفته از سوی دستگاه های مسئول، ولی همچنان ما در حوزه های مختلف با نیازهای جدی مواجه هستیم و در همین راستا سپاه ورود پیدا کرده و سعی می کند که با جلب مشارکت و همراهی خود مردم در راستای رفع این محرومیت ها و کمبودها فعالیت هایی را انجام دهد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار داشت: متاسفانه در بعضی از شرایط نه تنها مدیران ادارات و سازمان های دولتی با سپاه همراه نیستند که حتی مانع کار هم می شوند و این واقعا جای نگرانی بسیاری دارد.

وی گفت: رسالت و مسئولیت اصلی سپاه بیت المقدس کردستان تامین امنیت و آرامش در استان است ولی به دلیل اینکه بعضی از ادارات و سازمان های دولتی رسالت کاری خود را انجام نمی دهند ما مجبور هستیم ورود پیدا کنیم که البته سپاه خدمت به مردم در این حوزه را نیز مایه افتخار خود می داند.

برگزاری جشنواره تولیدات صدا و سیما در کردستان اتفاق مثبتی بود

سردار رجبی ضمن اشاره به وضعیت فعالیت های فرهنگی در استان کردستان به ویژه بیستمین جشنواره تولیدات مراکز استانهای صدا و سیما در سنندج، اظهار داشت: در مجموع این برنامه نکات مثبت بسیاری داشت و انتظار می رود که زمینه برای برگزاری فعالیت های بهتری نیز از این دست در استان کردستان فراهم شود.

وی گفت: حضور شمار زیادی از هنرمندان برجسته کشور در استان کردستان و مشاهده امنیت و آرامش در این استان یکی از نکات مهم و بارز برگزاری این جشنواره در استان بود و به همین دلیل پیام خوبی در قالب این اتفاق مهم فرهنگی به مردم سایر نقاط کشور ارسال شد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: ارزیابی و نقد برگزاری فعالیت های مختلف فرهنگی در استان کردستان و تلاش برای پوشش نقاط ضعف احتمالی آنها همواره باید مورد توجه مسئولان و متولیان امر قرار گیرد و رسانه های جمعی و اصحاب خبر نیز می توانند در این زمینه نقش و رسالت مهمی را ایفا کنند.