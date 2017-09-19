جدال تیم فوتبال هفت نفره ایران و انگلستان برای صعود به فینال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمان با شکست تیم برزیل در مرحله دوم مسابقات قهرمانی جهان که در آرژانتین جریان دارد، موفق شد به جمع چهار تیم برتر دنیا راه یابد.

امین اله مانی، سرمربی تیم ملی در خصوص این دیدار گفت: همان طور که پیش بینی می کردیم، دیدار بین تیم های برزیل و کانادا در گروه A با پیروزی برزیل همراه بود و بر این اساس ایران که تیم دوم گروه B شناخته شده بود، در دیدار مرحله دوم به مصاف تیم اول گروه A یعنی برزیل رفت.

وی افزود: دیدار بسیار حساس و سنگینی را پشت سر گذاشتیم و تا پایان وقت قانونی، هیچ کدام از تیم ها گلی به ثمر نرساندند و نتیجه صفر، صفر باقی مانده بود.

رئیس انجمن فوتبال معلولین تصریح کرد: با پایان یافتن وقت قانونی، نوبت به وقت اضافه رسید که در وقت اضافه اول هم نتیجه تغییری نکرد و در آخرین دقایق وقت اضافی دوم، حسین تیزبر یک گل به ثمر رساند و ایران با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شد.

سرمربی تیم ملی گفت: بر این اساس ایران به دیدار نیمه نهایی مسابقات جهانی صعود کرد و روز چهارشنبه در مرحله نیمه نهایی مقابل تیم انگلستان به میدان خواهد رفت. از سوی دیگر تیم روسیه و اوکراین نیز در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی با هم روبرو می شوند و برنده این دیدار نیز دیگر فینالیست این دوره از مسابقات جهانی خواهد بود.

اله مانی خاطر نشان کرد: دیدار با برزیل، بسیار سنگین بود و حتی از دیداری که با این تیم در بازی های پارالمپیک ریو داشتیم نیز سخت تر بود. این دشواری به خاطر ایجاد تغییرات عمده در نحوه کلاس بندی ورزشکاران است که تمام تیم ها را درگیر کرد و مجبور شدیم با ارنج خاصی در مسابقات حاضر شویم اما به لطف خدا توانستیم بار دیگر در جمع ۴ تیم برتر دنیا قرار بگیرم.