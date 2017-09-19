به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن اندیشه و قلم، این نشست فردا چهارشنبه ۲۹ شهریور همزمان با روز شعر ادب و پارسی از سوی گروه زبان و ادبیات پارسی خانه اندیشمندان علوم انسانی از ساعت ۱۷ الی ۲۰ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان به نشانی خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو برگزار می شود.

در بزرگداشت استاد شهریار، دکتر مریم مشرف درباره شهریار و مرغ بهشتی، دکتر بهادر باقری در موضوع شهریار و حافظ و دکتر اسماعیل تاجبخش با موضوع منظومه های ترکی شهریار سخنرانی خواهند کرد و مراسم همراه با نواهای عارفانه استاد نوید مثمر هنرمند شاخص موسیقی مقامی ایران برگزار خواهد شد.

حضور در این نشست برای عموم علاقه مندان آزاد است.