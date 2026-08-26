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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۱

تعهدات رئیس‌جمهور به خوزستان در حوزه راهداری ۱۰۰ درصد محقق شد

تعهدات رئیس‌جمهور به خوزستان در حوزه راهداری ۱۰۰ درصد محقق شد

اهواز - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: تعهدات مالی ملی سفر رئیس‌جمهور به استان خوزستان در حوزه راهداری ۱۰۰ درصد محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای درباره اعتبارات مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان اظهار کرد: از مجموع ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای طرح‌های راه و راهداری، تعهدات ملی به صورت کامل محقق شده و اعتبارات استانی نیز به طور میانگین ۶۰ درصد تخصیص یافته است.

وی در تشریح نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات افزود: مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از این منابع برای بهسازی و روکش آسفالت محورهای فرعی و ۳۷۰ میلیارد تومان نیز برای احداث راه‌های روستایی در نظر گرفته شده که تمامی این اعتبارات به مرحله پرداخت و عملیاتی رسیده است.

خسروی با اشاره به عملکرد این اداره‌کل از هفته دولت سال گذشته تاکنون تصریح کرد: در این بازه زمانی ۸۲۸ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای مختلف استان شامل ۳۵۶ کیلومتر راه‌های اصلی و شریانی، ۲۸۹ کیلومتر راه‌های فرعی و روستایی و ۱۸۳ کیلومتر روکش حفاظتی اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان یکی از اقدامات شاخص را توسعه راه‌های روستایی دانست و بیان کرد: با احداث ۱۹۱ کیلومتر راه روستایی در این مدت، دسترسی مردم مناطق محروم به شبکه جاده‌ای ایمن تسهیل شده است.

وی در حوزه ارتقای ایمنی راه‌ها نیز ادامه داد: اجرای بیش از ۱۰ هزار کیلومتر خط‌کشی، نصب ۱۹۷ هزار عدد علائم ترافیکی و بازتاب ایمنی، نصب ۲۰۱ کیلومتر حفاظ بتنی و فلزی و احداث ۹۸ کیلومتر روشنایی طولی در دستور کار قرار گرفت تا شاهد کاهش حوادث جاده‌ای باشیم.

خسروی بیان کرد: در بخش ابنیه فنی نیز عملیات احداث یا تعمیر ۱۶۴ دستگاه پل و همچنین تنقیه و لایروبی ۲۳۲ دستگاه ابنیه فنی به منظور جلوگیری از بروز مشکلات در زمان بارندگی‌های فصلی و حفظ پایداری زیرساخت‌های جاده‌ای انجام شده است.

کد مطلب 6928084

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