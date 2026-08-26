به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای درباره اعتبارات مصوب سفر رئیسجمهور به استان اظهار کرد: از مجموع ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای طرحهای راه و راهداری، تعهدات ملی به صورت کامل محقق شده و اعتبارات استانی نیز به طور میانگین ۶۰ درصد تخصیص یافته است.
وی در تشریح نحوه هزینهکرد این اعتبارات افزود: مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از این منابع برای بهسازی و روکش آسفالت محورهای فرعی و ۳۷۰ میلیارد تومان نیز برای احداث راههای روستایی در نظر گرفته شده که تمامی این اعتبارات به مرحله پرداخت و عملیاتی رسیده است.
خسروی با اشاره به عملکرد این ادارهکل از هفته دولت سال گذشته تاکنون تصریح کرد: در این بازه زمانی ۸۲۸ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای مختلف استان شامل ۳۵۶ کیلومتر راههای اصلی و شریانی، ۲۸۹ کیلومتر راههای فرعی و روستایی و ۱۸۳ کیلومتر روکش حفاظتی اجرا شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان یکی از اقدامات شاخص را توسعه راههای روستایی دانست و بیان کرد: با احداث ۱۹۱ کیلومتر راه روستایی در این مدت، دسترسی مردم مناطق محروم به شبکه جادهای ایمن تسهیل شده است.
وی در حوزه ارتقای ایمنی راهها نیز ادامه داد: اجرای بیش از ۱۰ هزار کیلومتر خطکشی، نصب ۱۹۷ هزار عدد علائم ترافیکی و بازتاب ایمنی، نصب ۲۰۱ کیلومتر حفاظ بتنی و فلزی و احداث ۹۸ کیلومتر روشنایی طولی در دستور کار قرار گرفت تا شاهد کاهش حوادث جادهای باشیم.
خسروی بیان کرد: در بخش ابنیه فنی نیز عملیات احداث یا تعمیر ۱۶۴ دستگاه پل و همچنین تنقیه و لایروبی ۲۳۲ دستگاه ابنیه فنی به منظور جلوگیری از بروز مشکلات در زمان بارندگیهای فصلی و حفظ پایداری زیرساختهای جادهای انجام شده است.
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