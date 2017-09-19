سرلشکر رشید از ستاد نیروی زمینی ارتش بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) از ستاد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بازدید و بر ضرورت تقویت قدرت دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

سرلشکر رشید در جمع فرماندهان، مدیران و کارشناسان عالی‌رتبه نیروی زمینی ارتش نکات بسیار مهمی درباره چگونگی برخورداری از آمادگی لازم برای غافلگیر کردن دشمن در جنگ احتمالی آینده بیان کرد که حاصل بررسی و تبیین تجارب نظامی و امنیتی چهار دهه گذشته، به منظور طراحی و بازتولید قدرت ترکیبی در مواجه با تهدیدات و جنگ آینده است.

در این بازدید معاونین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) سرلشکر رشید را همراهی کردند.