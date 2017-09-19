دفاع از میانمار فلسطین و مظلومان جهان جزو آرمان های انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، طی سخنانی با اشاره به سرنوشت فرعون در قرآن اظهار داشت: پایه های تخریب تمدن و هلاکت بشریت در سوره های مربوطه بیان شده است و خط فساد خطی است که از ابتدای عالم وجود داشته است و تا انتهای عالم نیز خط حق و باطل ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این که امام حسین(ع) در مقابل فرعون و نمرود زمان خود قرار گرفت و شهید شد، گفت: خداوند نمره برتری به نمرود نمی دهد و برتری را به امام حسین با ۷۲ تن از یاران شهیدش می دهد و این نمره قبولی به دلیل مبارزه با ظلم است.

نماینده شهرستان های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ۴۰ سال پیش، خط حقی به نام خط ولایت اهل بیت علیهم السلام در مقابل صهیونیسم بین المللی و امپریالیسم جهانی این خط حق و باطل مقابل هم قرار گرفته اند و هر کجا که نامی از فلسطین و لبنان و سوریه و مظلومین و مسلمانان میانمار است ایران نیز قرار دارد و دفاع از مظلومان جزو آرمان های انقلاب اسلامی است و هرکجا استکبار و بمب اتمی و تجاوز باشد ضد ایران است و اگر روزی قدرتهای زورگوی آمریکا و اسرائیل و صهیونیسم به تائید ما بپردازند آن روز باید یقین حاصل کنیم که ما منحرف شده ایم.

وی سپس به اوضاع شهرستان های رباط کریم و بهارستان اشاره کرد و گفت: ما از وضعیت کار و شغل در این دو شهرستان به خوبی باخبر هستیم.

نوروزی به تعداد کم نمایندگان مجلس در شهرستان های رباط کریم و بهارستان اشاره کرد و گفت: کهگیلویه و بویر احمر با ۷۵۰ هزار نفر جمعیت ۴ نماینده و سمنان با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۵ نماینده است و خراسان جنوبی نیز دارای ۵ نماینده و ۷ شهرستان و ۶۵۰ هزار نفر جمعیت است، اما ما در رباط کریم و بهارستان با بیش از یک میلیون نفر جمعیت ولی امکانات کم داریم و طبق آمار فرماندار بهارستان با ۵۳۰ هزار نفر جمعیت ۱۰۱ هزار دانش آموز داریم.

وی اضافه کرد: اسلامشهر ۸۰ هزار نفر دانش آموز داشته و دارای جمعیت ۵۴۰ هزار نفری است، ری با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت فرمانداری ویژه دارد.

نوروزی گفت: در این شهرستان ها شاهد یک رنج و زخم کهنه و قدیمی هستیم و این زخم کهنه کم توجهی و عدم آگاهی از این دو شهرستان است و محرومیت از در و دریوار این شهر می ریزد.