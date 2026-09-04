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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

امام جمعه آرادان: روایت قدرت ایران باید جایگزین برجسته‌سازی ضعف‌ها شود

امام جمعه آرادان: روایت قدرت ایران باید جایگزین برجسته‌سازی ضعف‌ها شود

آرادان- امام جمعه آرادان با اشاره به حضور و استقامت مردم در میدان، گفت: مسئولان در شرایط خطیر کنونی باید ضمن توجه به توصیه رهبر انقلاب، نقاط قوت و قدرت ایران را برای مردم روایت و تبیین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل شریفی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان که در مسجد صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد، با اشاره به حضور مردم در میدان ایستادگی اظهار کرد: ایستادگی و حضور مردم در میدان، از ابتدای امر کابوس دشمنان بوده و است.

وی با بیان اینکه دشمن برای ایجاد ناامنی و اختلاف‌افکنی برنامه داشت، افزود: همان‌طور که رهبر انقلاب نیز فرمودند، حضور مردم همه نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرده است.

امام جمعه آرادان با تأکید بر اینکه میدان‌داری مردم، ثبات و امنیت کشور را در شرایط کنونی حفظ کرده است، گفت: مردم ما استقامت خود را به نمایش گذاشتند و جلوه بارز پشتیبانی مردم از انقلاب اسلامی، تجمعات اقتدار و انسجام است.

شریفی‌نیا با اشاره به قدردانی رهبر معظم انقلاب اسلامی از شش ماه حضور مردم در میدان، بیان کرد: معظم‌له توصیه جدی نیز نسبت به روایت قوت و قدرت ایران داشته‌اند و اعلام کردند مسئولان نقاط قوت را به جای ضعف‌ها و کمبودها روایت کنند.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت افزود: ایشان اعلام کردند دولت با وجود همه محدودیت‌ها، دسیسه‌های دشمن و تشدید تحریم‌ها، به‌خوبی تلاش می‌کند.

امام جمعه آرادان ادامه داد: رهبر انقلاب در کنار تشکر از دولت، بر لزوم روایت و تبیین قدرت و قوت ایران و برجسته‌سازی آن تأکید داشته‌اند.

شریفی‌نیا با بیان اینکه این توصیه رهبر انقلاب در صدر فهرست توصیه‌های ایشان خطاب به مسئولان دولتی قرار دارد، گفت: در دوران کنونی شرایط خطیری را شاهد هستیم و بنابراین باید مراقب بود که چه چیزی بیان می‌شود.

کد مطلب 6937151

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