به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلیل شریفینیا در خطبههای نماز جمعه این هفته آرادان که در مسجد صاحبالزمان (عج) برگزار شد، با اشاره به حضور مردم در میدان ایستادگی اظهار کرد: ایستادگی و حضور مردم در میدان، از ابتدای امر کابوس دشمنان بوده و است.
وی با بیان اینکه دشمن برای ایجاد ناامنی و اختلافافکنی برنامه داشت، افزود: همانطور که رهبر انقلاب نیز فرمودند، حضور مردم همه نقشههای آنان را نقش بر آب کرده است.
امام جمعه آرادان با تأکید بر اینکه میدانداری مردم، ثبات و امنیت کشور را در شرایط کنونی حفظ کرده است، گفت: مردم ما استقامت خود را به نمایش گذاشتند و جلوه بارز پشتیبانی مردم از انقلاب اسلامی، تجمعات اقتدار و انسجام است.
شریفینیا با اشاره به قدردانی رهبر معظم انقلاب اسلامی از شش ماه حضور مردم در میدان، بیان کرد: معظمله توصیه جدی نیز نسبت به روایت قوت و قدرت ایران داشتهاند و اعلام کردند مسئولان نقاط قوت را به جای ضعفها و کمبودها روایت کنند.
وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت افزود: ایشان اعلام کردند دولت با وجود همه محدودیتها، دسیسههای دشمن و تشدید تحریمها، بهخوبی تلاش میکند.
امام جمعه آرادان ادامه داد: رهبر انقلاب در کنار تشکر از دولت، بر لزوم روایت و تبیین قدرت و قوت ایران و برجستهسازی آن تأکید داشتهاند.
شریفینیا با بیان اینکه این توصیه رهبر انقلاب در صدر فهرست توصیههای ایشان خطاب به مسئولان دولتی قرار دارد، گفت: در دوران کنونی شرایط خطیری را شاهد هستیم و بنابراین باید مراقب بود که چه چیزی بیان میشود.
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