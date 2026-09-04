دشمن با جنگ روانی به دنبال تضعیف انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنقروکلیایی، تقوا و دوری از غفلت را از مهمترین الزامات زندگی مؤمنانه دانست و اظهار کرد: انسان مؤمن نباید نسبت به هشدارهای قرآن کریم و آموزههای اهلبیت (ع) بیتفاوت باشد، زیرا غفلت میتواند زمینهساز سردرگمی و آشفتگی در زندگی انسان شود.
وی با استناد به سخنان امیرالمؤمنین علی (ع) درباره پیامدهای غفلت افزود: زمانی که انسان از تقوا فاصله میگیرد، برکت از وقت و عمر او کاسته میشود، اما رعایت دستورات الهی و پرهیز از آنچه مورد نهی خداوند قرار گرفته، زمینه آرامش و برکت در زندگی را فراهم میکند.
امام جمعه سنقروکلیایی در بخش دیگری از خطبههای خود به تحولات منطقه و درگیری ایران و آمریکا پرداخت و گفت: حمله به غیرنظامیان، زنان و کودکان را نمیتوان نشانه اقتدار دانست، بلکه چنین رفتارهایی بیانگر ضعف و درماندگی طرف مقابل است.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به محاسبات آمریکا درباره توان جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آمریکاییها تصور میکردند میتوانند در مدت کوتاهی توانمندیهای نظامی، اقتصادی و هستهای ایران را از بین ببرند و کشور را وادار به عقبنشینی کنند، اما ادامه درگیریها نشان داد بسیاری از این برآوردها درست نبوده و ایران همچنان با قدرت مسیر خود را دنبال میکند.
وی همراهی مردم با نیروهای مسلح را از عوامل مؤثر در ایستادگی کشور برشمرد و اظهار کرد: ملت ایران امروز با ارادهای قویتر از گذشته در کنار نیروهای مسلح قرار گرفته و این پشتیبانی عمومی، پشتوانه مهمی برای مقاومت کشور است.
امام جمعه سنقروکلیایی در ادامه به مباحث مطرحشده درباره ذخایر موشکی و پدافندی آمریکا اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه موشکی و پهپادی ظرفیتهای قابل توجهی دارد و در کنار آن، مسئولان نظامی و اقتصادی برای مقابله با محدودیتها و فشارهای دشمن در حال تلاش هستند.
حجتالاسلام رضایی با تأکید بر اینکه مقابله با فشارهای دشمن باید در حوزه اقتصادی نیز دنبال شود، خاطرنشان کرد: همانطور که در میدان نظامی در برابر فشارها ایستادگی کردهایم، در عرصه اقتصادی نیز باید از ظرفیتهای داخلی استفاده کنیم و با اتخاذ راهکارهای مناسب، اجازه ندهیم تحریمها به اهداف خود دست پیدا کنند.
وی سپس موضوع انسجام اجتماعی را مورد توجه قرار داد و با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب گفت: جامعه در شرایط حساس کنونی بیش از هر زمان دیگری به همبستگی نیاز دارد و سخنان یا رفتارهایی که باعث ناامیدی مردم، کاهش انگیزه عمومی و شکلگیری دوگانههای اجتماعی شود، به منافع کشور آسیب میزند.
امام جمعه سنقروکلیایی تأکید کرد: حفظ وحدت به معنای کنار گذاشتن نقد نیست؛ انتقاد باید با هدف اصلاح، همراه با انصاف و به دور از تخریب و تفرقه باشد.
حجتالاسلام رضایی افزود: جریانها و جناحهای مختلف باید نسبت به شرایط موجود هوشیار باشند و اجازه ندهند اختلافات داخلی به بستری برای بهرهبرداری دشمن تبدیل شود.
وی در ادامه با اشاره به سالروز صلح امام حسن مجتبی (ع)، این واقعه تاریخی را دارای عبرتهایی برای شرایط امروز دانست و اظهار کرد: بررسی ماجرای صلح امام حسن (ع) نشان میدهد یکی از ابزارهای مهم دشمن، نفوذ در جبهه مقابل و استفاده از جنگ روانی برای ایجاد تردید بوده است.
امام جمعه سنقروکلیایی ادامه داد: معاویه با استفاده از نیروهای نفوذی و جاسوسان و همچنین بهرهگیری از شایعه و عملیات روانی، تلاش میکرد اعتماد و روحیه یاران امام حسن (ع) را تضعیف کند و آنان را نسبت به ادامه مبارزه دچار تردید سازد.
حجتالاسلام رضایی خاطرنشان کرد: در آن دوران نیز اخبار نادرست درباره نتیجه جنگ و حتی شایعه صلح منتشر میشد تا میان نیروهای جبهه حق اختلاف ایجاد شود؛ بنابراین استفاده دشمن از جنگ روانی و رسانهای، موضوعی مربوط به امروز نیست و سابقه تاریخی دارد.
وی با مقایسه این شرایط با فضای رسانهای امروز گفت: دشمن در زمان حاضر نیز از رسانهها و فضای مجازی برای انتشار شایعات و ایجاد ناامیدی استفاده میکند و تلاش دارد اراده عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
امام جمعه سنقروکلیایی از مردم خواست در مواجهه با اخبار و مطالب منتشرشده در فضای مجازی، بدون بررسی و اطمینان از صحت آنها تصمیمگیری نکنند و افزود: هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن، بخشی از مسئولیت اجتماعی مردم است.
حجتالاسلام رضایی جهاد فرهنگی و رسانهای را از دیگر وظایف جامعه در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: نیروهای مسلح در میدان نظامی مسئول دفاع از کشور هستند و مردم نیز باید در عرصه فرهنگی و رسانهای وظیفه خود را انجام دهند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی اظهار کرد: بیتفاوتی در برابر جنگ رسانهای و فرهنگی دشمن قابل قبول نیست و کوتاهی در این عرصه، مسئولیتی سنگین در برابر شهدا و وظایفی که بر عهده جامعه قرار دارد، ایجاد خواهد کرد.
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