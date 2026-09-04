به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجواد آزاد در خطبههای نماز جمعه این هفته لامرد، با تأکید بر ضرورت بازخوانی تاریخ و معرفی جنایات دشمنان به نسل جوان، اظهار کرد: یکی از بزرگترین پروژههای فرهنگی شهرستان لامرد، شناسایی و معرفی محل جنایت آمریکا به عنوان مقصد اردوهای راهیان نور کشور است.
وی افزود: این موضوع در حال پیگیری است و باید ظرفیتهای لازم فراهم شود تا سالانه صدها هزار نفر از هموطنان با حضور در این مکان، از نزدیک با عمق جنایات و خوی استکباری آمریکا آشنا شوند.
خطیب جمعه لامرد با تأکید بر ضرورت مشارکت مراکز فرهنگی در این زمینه، گفت: این مطالبه باید به صورت جدی دنبال شود و تمامی حسینیهها و مراکز فرهنگی شهرستان برای تحقق این ظرفیت عظیم پای کار بیایند.
آزاد همچنین با اشاره به اهمیت تربیت نسل جوان در تراز انقلاب اسلامی، بیان کرد: یکی از ضروریات و واجبات دینی، دشمنشناسی و دشمنستیزی است و والدین، اساتید دانشگاه و معلمان باید اهتمام جدی داشته باشند تا دشمنان زمان برای فرزندان به درستی معرفی شوند.
وی ادامه داد: جنایات آمریکا در لامرد، میناب و سیریک و همچنین شهادت رهبر شهید و خانواده ایشان باید به شیوههای مختلف برای نسل جوان بازگو شود تا این وقایع در اذهان آنان ثبت و ضبط شود.
امام جمعه لامرد تصریح کرد: اگر به دنبال تقویت نظام و انقلاب هستیم، باید نگاه دشمنستیزانه را در جامعه و میان دانشآموزان نهادینه کنیم تا آمال و آرمان فرزندانمان این نباشد که راه نجات خود را در اتکا به دشمن جستوجو کنند.
آزاد با اشاره به تحولات اخیر منطقه و اقدامات دشمن در خلیج فارس و سیریک، این اقدامات را نشانه شکست و عصبانیت آمریکا دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به خداوند و حمایتهای معنوی مردم، آمادگی کامل برای پاسخگویی به هرگونه شرارت را دارد و ضربات پیشدستانه نشاندهنده اقتدار کشور است.
وی همچنین با اشاره به تحولات لبنان، پیروزی نهایی را متعلق به حزبالله و جبهه مقاومت دانست.
خطیب جمعه لامرد در بخش دیگری از خطبهها با تأکید بر ضرورت رعایت احکام شرعی در معاملات، خاطرنشان کرد: دین اسلام نسبت به مسائل مالی و رعایت حلال و حرام حساسیت ویژهای دارد و دوری از پول ربوی و توجه به تکالیف مالی همچون خمس و زکات، از الزامات رسیدن به سعادت است.
آزاد در پایان با اشاره به وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان لامرد، بر ضرورت تسریع در روند اجرایی این طرح تأکید کرد و گفت: مسئولان شهرستان باید با جدیت بیشتری شرایط تأمین مسکن محرومان و جوانان را فراهم کنند.
وی افزود: بر اساس مستندات، واگذاری زمین یکی از عوامل اصلی رشد جمعیت است و با توجه به حجم بالای درخواستهای مردمی، لازم است مسئولان در این زمینه با سرعت بیشتری اقدام و پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
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