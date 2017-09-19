زن خیانتکار در زنجان اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان ، حجت الاسلام حسن مظفری از اجـرای حـکم قصـاص نفس (اعدام) محـکوم علیها (ن.ا) خبر داد که وی با همکاری مردی که با او قبل و بعد از ازدواج رابطه غیر اخلاقی داشته است از طریق تهیه قرص کشنده جهت حذف شوهر و رسیدن به نفر دوم با مسمومیت دارویی همسرش را به قتل رسانده بود.

وی اظهار کرد: حکم قصاص نفس این مجرم صبح روز سه شنبه مورخه ۲۸/۶/۹۶ درمحوطه زندان مرکزی زنجان پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و با حضور اولیاء دم به مرحله اجرا درآمد مظفری در رابطه با جزئیات این پرونده خاطر نشان کرد : ریشه ی این جرم و فسادهای بعدی آن ناشی از تزلزل اخلاقی مادر متهمه بوده است و به نوعی متهمه قربانی سقوط اخلاقی مادرش گردیده است چرا که تحقیقات انجام شده در پرونده بیانگر این است که وضعیت اجتماعی و اخلاقی خانواده محکوم علیها فوق الذکر از هم گسیخته و نامطلوب بوده است و متأسفانه مادر خانواده دختر خود را به ورطه ی بی اخلاقی کشانده است و عامداً دخترش را با مردان غریبه از جمله فردی که در این پـرونده محـکوم به معـاونت در قتـل می باشـد و ابزار قتل را فراهـم نموده جهت برقراری رابطه ی نامشـروع آشنا می نماید . دادستان زنجان افزود: متهمه مارالذکر قبل از ازدواج در زمان زندگی با همسر قانونی خود و همچنین بلافاصله بعد از قتل شوهرش ، همزمان با دو مرد رابطه غیر اخلاقی داشته است و در کنار این روابط پنهانی به گونه ای نیز نقش بازی می نموده است که اطرافیان بر این باور بوده اند که وی علاقه ی بسیار زیادی به همسـرش دارد و متأسفانه عمـق این حیله گری در حدی بوده است که مقتول نیز تا آخرین لحظه زندگی متوجه این نبوده است که همسرش قصد گرفتن جان او را کرده است .

مظفری در رابطه با نحوه کشف حقیـقت ماجرا در ایـن پرونده اعلام می دارد : بواسطه مادر خانواده ، محکوم علیه مارالذکر قبل از ازدواج بطور غیر شرعی با فردی آشنا شده و رابطه برقرار می نماید تا اینکه متهمه با مقتول ازدواج می کند طی این مدت نیز متهمه بطور کاملاً پنهانی و با خطوط مختلف با فرد مذکور در ارتباط بوده است تا اینکه متهمه جهت رسیدن به فرد اخیرالذکـر با همدستی او نقشه قتل مقتول را طراحـی می نمایـد در ابتدا متهمه تـلاش می نماید فرد فوق الذکـر را مجـاب نمایـد تا با زیر گـرفتن شوهرش او را از میان بردارد و لیکن وی مخالفت می نماید و نهایتاً تصمیم می گیرند با خوراندن قرص او را بکشند متهمه جهت رسیدن به این هدف شوم خود به انحاء مختلف شوهر خود را فریب داده و اعلام می کند جهت لاغر شدن او قرص مخصوص لاغری تهیه نموده است و طی یک تصمیم و برنامه از قبل آماده شده آنهم در ماه مبارک رمضان بعد از افطار قرص کشنده را با عنوان قرص لاغری به شوهـر خود می دهـد مقتـول نیز به جهـت اطمینانی که نسبت به همسرش داشته اسـت به هیچ وجه به موضوع شـک نمی کند لذا نیم سـاعت بـعد از مصرف قـرص کشنده ، وی دچـار مسـمومیت مـی­گردد در ادامه متهمه علیرغم میل باطنی خود پس از اطلاع مؤجر و صاحبخانه از حال پریشان وی و همچنین دیدن حال بسیار نامناسب مرحوم ، با تعلل بسیار و ناچاراً با اورژانس تماس می­گیرد.

وی افزود: نامبرده حتی در این شرایط نیز پیوسته با محکوم علیه دوم پرونده با خط مخفی به صورت پیامکی در گرفتن تصمیم و نحوه ی رفتار خود در ارتباط بوده است و برای اینکه موضوع متوجه نامبرده نگردد علیرغم تأکید مؤجر بر اطلاع دادن حال نامناسب مرحوم به خانواده­اش از تماس گرفتن با خانواده ی شوهرش خودداری می­نموده است نهایتاً متهمه با بردن شوهرش به بیمارستان و پیگیری درمان او به گونه­ای نقش بازی می­نماید که مسیر تحقیقات پرونده را به سمت مرگ طبیعی هدایت نماید و موضوع را طوری جلوه می­دهد که به نظر برسد مقتول خود قرص را مصرف نموده است و وی کاملاً بی­اطلاع از ماجرا بوده است حرکات و رفتارهای فریبکارانه متهمه و اعتماد و اطمینان خاص خانواده­ ی مرحوم نسبت به عروسشان باعث می شود پرونده تا حدودی به سمت مختومه شدن سوق پیدا نماید ولیکن با هوشیاری مسئولین قضایی و نهایتاً با توجه به صحبت­های ضد و نقیض متهمه و از طریق شگردهای خاص قضایی و پلیسی و تحقیقات تکمیلی مشخص می­شود متهمه صدرالذکر با همکاری محکوم علیه دوم پرونده و از طریق خوراندن قرص همسرش را به قتل می­رساند.

دادستان زنجان با اشاره به نقش بسیار مهم اخلاق در قوام بخشیدن به زندگی گفت : اسلام برای تحقق تحکیم بنیاد خانواده روی دو امر تأکید دارد ، یکی ایمان و دیگری اخلاق و به کسانی که قصد ازدواج دارند توصیه می­کند که دین و اخلاق همسر خود را در ملاک­های مهم خویش مد نظر قرار دهند یقیناً عدم رعایت ارزش­های دینی و اخلاقی و پیروی از هوای نفس انسان را به پرتگاه می­کشاند متأسفانه ملاحظه می­شود تزلزل بنیان خانواده موجبات آلوده شدن در مباحث غیراخلاقی را فراهم می­نماید و فساد اخلاقی و تضعیف شالوده خانواده ، اساس و ریشه­ی بسیاری از آسیب­ها و ناهنجاریهای اجتماعی می­گردد و بی تردید راهکار اصلی دفع این نوع آفت ها و استحکام بخشی به نهاد مقدس خانواده با عجین و همراه شدن ذات انسانی ما با معارف دینی و اخلاقی بدست خواهد آمد.