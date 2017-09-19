به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری طی سخنانی در ضیافت شام اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه بهترین کسانی که می‌توانیم با آنان کار کنیم نسل نو هستند، اظهار کرد: وظیفه ما به عنوان یک طلبه این است که به داد این نسل برسیم و راهی برای ارتباط با دانش‌آموزان پیدا کنیم و هر کس از ما که می‌تواند این کار را انجام دهد باید آن را عملی کند.

آیت الله جنتی افزود: باید با معلمین ارتباط داشته باشیم و آنها را مورد توجه قرار دهیم و از لحاظ دینی و سیاسی آگاه سازیم تا بدانند که وضعیت سیاسی ما چگونه است، دشمن در چه وضعی است، ما در چه وضعی هستیم و نیز باید بدانند که رهبری چگونه در برابر دشمنان ایستاده است و متوجه باشند که اگر ایشان در برابر دشمن نمی‌ایستاد چه وضعیتی داشتیم و اگر این ایستادگی ادامه پیدا نکند چه آینده‌ای در انتظار ماست.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: با بیان اینکه نوجوانان باید بدانند که نظام جمهوری اسلامی چه کرده است و انقلاب چه قدرتی دارد که همه به جان ما افتاده‌اند اما ما با هدایت رهبری و پشتیبانی مردم انقلابی این نظام را برقرار نگاه داشته‌ایم به صورتی که دشمنان کلافه هستند که این انقلاب چگونه با این قدرت ادامه یافته است.

وی با بیان اینکه اگر پشتیبانی ایران وجود نداشت داعش در سوریه و عراق شکست نمی‌خورد، اظهار کرد: اگر پشتیبانی ایران نبود داعش سوریه و عراق را خورده بود و در آن دولت اسلامی عراق و شام را به وجود آورده بود.

آیت الله جنتی با تاکید بر اینکه ما باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر را زنده کنیم، اظهار کرد: افکار نوجوانان ما آمادگی این را دارد که اگر مورد هدایت ما قرار نگیرد توسط دیگران هدایت شود پس ما باید افکار آنان را هدایت کنیم و در برابر کسانی که سخنانی غیر از آن می‌گویند و در مدارس به دانش‌آموزان تعلیم می‌دهند، بایستیم و برخورد کنیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اگر معلمی، سخنان ضداسلام، ضدانقلاب و ضد ولایت فقیه می‌گوید باید به مقامات بالاتر اطلاع دهیم یا خودمان با او برخورد بکنیم.

وی با تاکید بر اینکه لازم است ارتباط مان را با سپاه و بسیج بیشتر کنیم، گفت: عده‌ای پیدا شده‌اند که با ولایت فقیه مشکل دارند و برای این مساله به سپاه حمله می‌کنند. شما دیدید که در انتخابات اخیر چه حرف‌هایی علیه سپاه زده شد و به سپاهی‌ها لقب تفنگدار دادند در حالی که من همان زمان نامه‌ای نوشتم و گفتم مگر تفنگدار بودن بد است؟ امام علی (ع) و شهدای کربلا نیز به نوعی تفنگدار بوده‌اند. آنها نیز همیشه شمشیر به دست داشتند و آماده جهاد بودند. پس ما باید کاری کنیم که افرادی که چنین حرف‌هایی می‌زنند بدانند افراد متدین جامعه اگر طرفدار ولی فقیه هستند طرفدار چشم‌ها و بازوان ولی فقیه هم خواهند بود.

پس از سخنان آیت الله جنتی برخی از اعضاء به مدت پنج دقیقه دیدگاه ها ، نظرات و مطالبات خود را به ترتیب ذیل مطرح نمودند.

حجت الاسلام و المسلمین معلمی نماینده مردم استان مازندران در سخنانی بر پیگیری مطالبات خبرگان از مسئولین اجرایی از سوی هیئت رئیسه تاکید کرد .

حجت الاسلام و المسلمین دیرباز نماینده مردم استان آذربایجان غربی بر حضور مستمر اعضاء خبرگان در حوزه های انتخابیه تاکید و خواستار همکاری مسئولین استانی با نمایندگان جهت تسهیل برقراری ارتباط نمایندگان مجلس خبرگان با وکلای خود در راستای انجام وظایف نمایندگی و معرفی جایگاه خبرگان شد.

حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی با اشاره به برخی معضلات فرهنگی از جمله موضوع حجاب و عفاف از ولنگاری در این عرصه انتقاد و از مسئولین خواست قانون حجاب و عفاف در ادارات و نهادها به صورت جدی پیگیری و با کارمندان خاطی برخورد متناسب را صورت دهند. وی در ادامه بر اهمیت فضای مجازی طبق تاکیدات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و کنترل آسیب ها و تهدیدات این حوزه تاکید نمود.

آیت الله فاضل گلپایگانی نیز در سخنانی بر رعایت حجاب و عفاف در جامعه به ویژه الزام دستگاه ها و نهادهای دولتی در توجه به این امر در هنگام استخدام کارکنان و استمرار آن در طول دوره خدمت آنان تاکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین تلخابی با اشاره به جایگاه حقوقی نهاد مجلس خبرگان رهبری از هیئت رئیسه این مجلس خواست با سازوکار مناسب مطالبات و انتقادات نمایندگان مجلس خبرگان را با دولتمردان و مسئولان اجرایی مطرح و روند تحقق خواسته های کلان و بحق اعضای این مجلس را پیگیری نمایند.

آیت الله وافی پیرامون مشکلات فرهنگی و دغدغه های مقام معظم رهبری در این زمینه سخن گفت و تاکید کرد خبرگان رهبری بعنوان تقویت رهبری نظام به مسائل فرهنگی ورود جدی کرده و با توجه به رسالت روحانیت و از جایگاه نمایندگی مردم در مجلس خبرگان ، رفع و دفع معضلات فرهنگی را از وظایف حیاتی خویش تلقی نمایند.

حجت الاسلام و المسلمین سعیدی و حجت الاسلام و المسلمین فرحانی بر پاسخگویی درخور و شایسته نهادهای مورد سوال و مطالبه خبرگان تاکید کردند و خواستار ارائه پاسخ های صریح و شفاف و پرهیز از توجیه برخی کاستی ها و کم کاری ها شدند.

آیت الله سلیمانی با اشاره به آغاز ماه محرم و ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) از بدعت ها و ترویج خرافات توسط برخی مبلغان و مداحان کم سواد و حرمت شکنی این عده، انتقاد و خواست نهادهای ذیربط نسبت به اصلاح اینگونه انحرافات اقدام مناسب داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی شاهرودی نماینده مردم کردستان با تاکید بر جایگاه مجلس خبرگان رهبری خواستار پیگیری و بررسی راهکارهای تحقق مطالبه گری این مجلس مطابق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب خطاب به مجلس خبرگان از قوای سه گانه و نهادهای دیگر شد.

حجت الاسلام و المسلمین عباس کعبی نیز در سخنانی به سازوکار تحقق مجلس خبرگان مطالبه گر پرداخت .

آیت الله حسینی بوشهری خواستار دعوت از مسئولان جهت شرکت در برخی جلسات کمیسیون ها برای مواجهه حضوری و پاسخگویی به مطالبات خبرگان در راستای پیگیری مشکلات و دغدغه های مردم شد.