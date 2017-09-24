هادی حاجتمند کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: قصد داریم فیلمی با عنوان «بهارستان» درباره اتفاقات تروریستی که در خردادماه امسال در مجلس افتاد، بسازیم که این فیلم روایتی جامعه شناختی از این موضوع دارد.

وی افزود: در حال حاضر صابر الله دادیان مشغول انجام کارهای تحقیق این اثر است و ما همزمان به دنبال تهیه کننده نیز هستیم چون باید یک تهیه کننده جدی داشته باشیم که کار را جلو ببرد از همین رو برنامه ما این است که ضمن پیدا کردن تهیه کننده خوب، اوایل سال آینده «بهارستان» را کلید بزنیم.

حاجتمند بیان کرد: ما در پی این هستیم با افرادی که در آن حادثه بودند نیز صحبت می کنیم تا مراحل تحقیقاتی‌مان کامل باشد.

این کارگردان اظهار کرد: ما هنوز با ارگان های مربوطه برای جذب سرمایه صحبت نکرده ایم البته رایزنی‌هایی با بنیاد سینمایی فارابی داشتیم و آنها نظراتی درباره فیلمنامه داشته اند به همین سبب باید نظرات آنها را روی فیلمنامه اعمال کنیم تا بتوانیم کار را به درستی پیش ببریم.

حاجتمند ادامه داد: بخش دراماتیک فیلم از شلیک اولین گلوله در مجلس آغاز و سپس داستان زندگی افراد در فلش بک ها روایت می شود.

وی در پایان گفت: نوع نگاه ما به حادثه تروریستی بهارستان، جامعه شناختی- امنیتی است از همین رو از حرف هایی که از مردم درباره این اتفاق شنیده ایم اصل روایت را پیدا کردیم که در نظر داریم کاملا صادقانه آن را منعکس کنیم. این را هم باید بگویم که یک سری نهادها مانند سازمان اوج، حوزه هنری، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس می توانند در ساخت این اثر ما را یاری دهند که امیدوارم این اتفاق صورت بگیرد تا بتوانیم یک فیلم آبرومند و خوب بسازیم.