آئین تکریم و معارفه شهردار منطقه ۷ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه شهردار منطقه هفت با حضور معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، جمعی از اعضا شورای اسلامی شهر تهران، معاونین و مدیران منطقه ۷ برگزار شد.

در این مراسم رباطی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به مأموریت و نگاه ویژه این دوره از مدیریت شهری به مقوله شهروندمحوری، افزود: موضوع مشارکت‌جویی شهروندان در اداره شهرها سر فصل تازه‌ای در مدیریت شهری نبوده و امروز به یک الزام برای پیشبرد اهداف و برنامه های کشوری تبدیل شده است.

وی در ادامه قانون گرایی در شهرداری ها را یکی از عوامل موثر بر ترویج شهروندمداری دانست و گفت: حفظ حرمت و جایگاه قانون از جمله وظایف نمایندگان و مأموران شهرداری است که می بایست کلیه همکاران ما در مناطق با سرلوحه قرار دادن شعار "تهران، شهر امید، مشارکت و شکوفایی" و با تکیه بر اصول، معیارها و ارزشهای محوری مشترک، در مسیر خدمت رسانی هر چه مطلوب تر و شایسته تر به شهروندان پایتخت گام بردارند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران بیان کرد: دستیابی به شهری اسلامی، انسانی، پایدار و هوشمند و در یک کلام شهری برای زندگی بهتر و شکوفایی بیشتر استعدادهای یکایک شهروندان، مستلزم درک و بینشی ژرف، رویکرد و برنامه ای نو، عزم و مشارکت جمعی و در راس آنها توکل و توفیق الهی است که باید مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد.

رباطی خاطرنشان کرد: امید است با تشریک مساعی، همفکری و همراهی مدیران، کارشناسان و کارکنان تلاشگر شهرداری بتوانیم در مسیر اهداف شهرداری تهران و از همه مهم تر اعتمادسازی مردم نسبت به مدیریت شهری و همچنین جلب رضایت خاطر شهروندان حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: این منطقه امروز در همه زمینه ها رشد چشمگیری داشته است و امیدورام با حضور دکتر حاجوی به عنوان شهردار جدید منطقه شاهد ارتقاء این وضعیت باشیم و هروز شاهد خدمات بالاتر و ارزنده تری به شهروندان این منطقه باشیم.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران همچنین توجه به سرمایه ها و نیروهای درون سازمانی را یک امر مهم تلقی کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت ها و نیروهای انسانی درون سازمانی می توانیم ضمن بهره برداری از دانش و مهارت تخصصی آنها، به سمت تعالی و توسعه سازمان حرکت کنیم.

در ادامه این مراسم صدراعظم نوری عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: مردم با رای میلیونی خودشان در روز ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۶ ثابت کردند که در صحنه همیشه حضور دارند و این حضور میلیونی پیام هایی را برای مدیران داشت که امروز ما باید پاسخگویی انتظارت و درخواست های شهروندان باشیم.

وی اظهار داشت: ما در شورای شهر موظف هستیم تا مشکلات شهروندان را بشنویم و در حل و فصل آنها کوشا باشیم، ما امروز در شورا از تمام ظرفیت خود برای حمایت تام از شهردار تهران و مدیران شهری استفاده خواهیم کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که رشد و توسعه از جمله اهداف همه سازمان‌ها است، گفت: برای رسیدن به این رشد و توسعه قطعاً عوامل مؤثری نقش دارند که اساسی‌ترین و مهم‌ترین این عوامل سرمایه انسانی است و با توجه به حضور زنان در مجموعه شهرداری، بدون شک نقش آنان در توسعه، عاملی بنیادی محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: باید با تأسی از فرهنگ ایرانی- اسلامی حمایت از حضور زنان به‌عنوان نیروی انسانی مولد، پویا، عامل تسهیل‌گر و تأثیرگذار در سازمان ها را مورد توجه قرار دهیم و در مسیر بالندگی و شکوفایی توان بالقوه زنان و ایجاد فرصت‌های برابر و زمینه‌های لازم در نقش‌آفرینی بیشتر زنان گام برداریم.

نوری با تأکید بر نقش اساسی بانوان در پیوستگی اجتماعی محلی و همچنین مدیریت شهری، افزود: ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بانوان و همیاری آنها در توسعه محله ها و شهرها یک امر ضروری است چرا که تجربه حضور و رهبری زنان در مدیریت شهری نشان دهنده پیشرفت های عمده در موفقیت مشارکت اجتماعی افراد بوده است.

به گفته وی توسعه شهری نیازمند استفاده از تمام تفکرات اقشار جامعه است و بانوان فعال و اندیشه‌ورزی در شهرداری ها حضور دارند که باید برای افزایش رفاه اجتماعی از تفکرات آنها بهره گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان با اشاره به اینکه در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس و ماه محرم قرار گرفته ایم، یادآور شد: امیدوارم که از تمام ظرفیت های خود در مسیر خدمت رسانی به شهر و شهروندان استفاده کنیم تا در اتمام ۴ ساله ی دوره مدیریت شورای شهر تهران شرمنده شهروندان نباشیم.

در ادامه دکتر سعید طلوعی شهردار پیشین منطقه ۷ ضمن خیرمقدم به دکتر سمیه حاجوی، گفت: در این مدت تعامل خوبی با شهروندان داشتیم و سعی کردیم با بهره مندی از مشارکت آنها تدبیر شهردار تهران را برای تبدیل شهرداری به نهادی اجتماعی پیش ببریم و با مشارکت شورایاران پروژه های مهمی را انجام دهیم .

وی افزود : شهرداری منطقه ۷ تلاش کرد در ارتباط با خانواده شهدا و تکریم آن ها اقدامات خوبی انجام دهد و تمام این تلاش ها به کمک همکاران انجام شد و امیدوارم دکتر حاجوی نیز دراین منطقه موفق باشند.

در ادامه این مراسم ، دکتر سمیه حاجوی شهردار جدید منطقه ۷ نیز در سخنانی از شهردار تهران که وی را برای این مسئولیت انتخاب کرده تشکر کرد و افزود : دکترطلوعی خدمات ارزشمندی در این منطقه انجام دادند که امیدوارم بتوانم این اقدامات را ادامه دهم و همه در فضایی توام با همدلی و مهربانی کار را پیش ببریم.

وی از تغییر نگاه مدیریت شهری نسبت به حضور بانوان در شهرداری ابراز خرسندی کرد و گفت: حضور بانوان در عرصه های مدیریت کشوری و دستگاه های اجرایی به عنوان بخش انکارناپذیر جامعه، نقش موثری در بکارگیری توانمندی های بانوان در جامعه داشته است. که امیدوارم به عنوان نماینده بانوان و عضو کوچکی از خانواده شهرداری تهران، بتوانم پاسخ گوی اعتماد شهردار تهران و همچنین ساکنین و کارکنان محدوده منطقه ۷ باشم.

شهردار جدید منطقه ۷ در ادامه حضور میدانی در شهر را یکی از عوامل موثر و اساسی برای حل مشکلات و معضلات شهری دانست و همکاری و اجرای تیمی فعالیت ها را از معاونین و مدیران حاضر در منطقه به دور از نگاه جنسیتی نسبت به فعالیت ها خواستار شد.

وی افزود: پاسخگویی مناسب و در شأن شهروندان و همچنین سلامت در روابط اداری از جمله مواردی است که در سرلوحه کارها در این منطقه قرار خواهد گرفت.

شهردار جدید منطقه ۷ یادآور شد: انشاالله با کمک پرسنل منطقه و با همکاری و همدلی بتوانیم اقدامات موثری دراین منطقه انجام دهیم.

گفتنی است در جریان این مراسم محمدرضا غلامی معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۷ به عنوان نماینده کارکنان این منطقه از زحمات بی شائبه دکتر سعید طلوعی در این منطقه قدردانی و تشکر کردند.

در پایان این جلسه حسن رباطی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از زحمات بی شائبه دکتر سعید طلوعی با اهدای لوح تقدیر، تشکر کرد و ضمن ابلاغ حکم انتصاب از سوی محمدعلی نجفی شهردار پایتخت، برای دکتر سمیه حاجوی شهردار جدید منطقه ۷ توفیق خدمات رسانی هرچه شایسته تر به شهروندان ساکن در محدوده این منطقه را خواستار شد.

