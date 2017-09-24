به گزارش خبرگزاری مهر، نفیسه مرشدزاده فرخوان منتشر شده از سوی دبیرخانه این جایزه ادبی تهران را مهمترین عامل در هویت سازی برای تهران دانست و گفت: هدایت در برگزاری یک جایزه ادبی در سطح داستان تهران به دو صورت انجام می شود، یکی تفکیک محورها و موضوعات مطرح شده در متن فراخوان و دیگری سخنرانی ها، جمع ها و حتی کارگاه های کوچکی که در آن از تهران و شیوه های نویسندگی از این دست بگوییم.

به گفته عضو هیات داوران سومین جایزه ادبی داستان تهران باید در تفکیک محورها و موضوعات مطرح شده در فراخوان مسابقه به نوعی عمل کنیم که پس ذهن نویسنده را به سمت و سویی هدایت کنیم که با نوع نگارش و موضوع و مفهومی که برای نوشتن انتخاب می کند برای تهران هویت ساز باشد.

این نویسنده معتقد است در عین حال تبادل نظر بین نویسنده‌ها در قالب سخنرانی، دورهمی یا تجمع های کوچک کارگاهی اتفاق میافتد و این تبادل نظر جرقه‌های نگارش تهران و به دنبال آن هویت سازی برای پایتخت را به دنبال دارد، بنابراین فکر میکنم می‌توانیم با برگزاری یک جایزه در این سطح برای تهران هویت ساز باشیم.

ویبرگزاری سه دوره جایزه داستان تهران را نشانه قدم برداشتن در این زمینه دانست و افزود: این قدمها با جدیت می توان گفت قدم های خوبی بوده است باید آرام آرام اصلاح شود تا بنای خوبی برای ثبت تهران در ادبیات داستانی گذاشته شود.

مرشدزاده معتقد است اهمیت طراحی درست فراخوان به طراحی فضای بکر ذهن نویسنده و داستان کمک می کند به همین دلیل باید مراقب باشیم در هردوره از برگزاری جایزه داستان تهران در فراخوان دچار تکرار نشویم.

او می گوید: این تکرار شدگی می تواند در کار نویسندگان نیز اتفاق بیفتد بنابراین نویسنده ای خلاق است که بتواند بدون توجه به اینکه در دوره قبل چه داستانی رتبه آورده، داستان بهتر را در دوره قبل ارائه کند.