به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در واکنش به سخنان قاسم احمدی نماینده نوشهر درباره مشخص نشدن نتیجه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: تحقیق و تفحص کار سنگینی بود که انجام شد.

وی افزود: فردا هم از ساعت ۸صبح تا ۱۲ جلسه خواهیم داشت و اولین گزارش رسمی کسانی که در تحقیق و تفحص از بانک سرمایه، بیمه معلم و سایر هلدینگ های صندوق ذخیره کار کرده اند، دریافت می کنیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: همچنین نامه هایی نوشته ایم که نهادهای مسئول باید در کمیسیون حاضر شوند و پاسخ دهند.

زاهدی تاکید کرد: به مردم این اطمینان را می دهیم که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تمام صداقت و خلوص نیت کار را انجام می دهد و گزارش تحقیق و تفحص را در صحن مجلس قرائت خواهد کرد.