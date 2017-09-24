نطق اخیر ترامپ برآمده ازعمق خصومت با انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا در امور دفاعی امروز در مراسم هفته دفاع مقدس که در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: راه امام راحل عزیز را گرامی می داریم و تعالی روح ایشان را از محضر حضرت باری تعالی خواستاریم؛ همچنین به روح شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای دوران مبارزه با رژیم ستمگر شاهنشاهی، شهدای دفاع از مرزهای کشور و همچنین مدافعان حرم درود می فرستیم.

وی با بیان اینکه جوانان این سرزمین امروز در فرامرزهای کشورمان به جهاد مشغولند و هر روز روحیه شهادت، ایثار و جهاد را در نهال همه ملت ها می کارند، گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای کسانی است که در آن دوران حضور داشتند تا بتوانند این دوران را برای جوانان امروز تجدید خاطره کنند.

مشاور فرمانده کل قوا در امور دفاعی ادامه داد: سرمایه ای که در زمان هشت سال دفاع مقدس شکل گرفت به عنوان مجموعه ای از دستاورد تدبریافته را باید در ملت باستانی کنیم و به عنوان یک تابلو در فراروی ملت زنده نگه داریم.

سردار دهقان با تاکید بر اینکه هیچ ملتی حاضر نیست متجاوزان، هویت، استقلال و سرزمین آنها را به تاراج ببرند، گفت: ملتی که مورد هجمه قرار می گیرد قطعا این حق برای آن ملت و نظام قائل است که بتواند از خود دفاع کند؛ جنگ تحمیلی که در ایران رخ داد یک جنگ متعارف نبود بلکه جنگ مقاومت بود که می توان عنوان آن را جبهه جنگ حق علیه باطل و مقاومت یک ملت در برابر استبداد نامگذاری کرد.

وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: ما فراموش نمی کنیم زمانی که در کشور ما انقلاب رخ داد؛ با این انقلاب نهادی شکل داده شد و یک نظام با پیام جهانی در حال شکل گیری بود.

سردار دهقان در بخش دیگری از اظهاراتش به نطق اخیر رئیس جمهور آمریکا در مقر سازمان ملل اشاره کرد و گفت: نطق اخیر ترامپ برآمده از از عمق عداوت، کینه و خصومت با انقلاب بود. این دشمنی ها نتیجه سیلی است که دشمنان ما از قبل انقلاب خوردند. هر چند ما به آنها سیلی نزدیم بلکه آنها سیلی خوردند.

مشاور فرمانده کل قوا در امور دفاعی با تاکید بر اینکه ما به دنبال نفی تفکر نظام سلطه هستیم افزود: ما در کنار ملت هایی که تحت نظام سلطه هستند قرار داریم و از آنها حمایت می کنیم چرا که پذیرش حقوق ملت ها وظیفه همگانی ماست.

سردار دهقان با بیان اینکه دشمن همیشه از یک ابزار برای جنگ علیه ملت ها استفاده نمی کند، گفت: یک بار از طریق تحریم های اقتصادی در مواردی با جنگ های رودررو، تهاجم فرهنگی و به شیوه های مختلف با ملت ها مبارزه می کنند؛ اراده ملت و ظرفیت مکتب اسلام به حدی بود که تمام آسیب ها را در دوران جنگ تحمیلی و شرایط تحریم های اخیر تبدیل به نقطه قوت کرد و این ضربه ها نتوانست ملت ما را از پا دربیاورد.

وی افزود: امروز بعد از آنچه در افغانستان، عراق و حادثه ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد، آمریکایی ها نحوه جنگ علیه جبهه مقاومت را تغییر دادند. به طوری که به جنگ های نیابتی از طرف کشورهای همسو با خود یا افراد و گروهک های وابسته به آنها شکل گرفت؛ در عین حال عربستان که باید در جهت ترویج و بسط افکار اسلامی باشد امروز افتخار می کند که با یهود پیمان و عهد می بندد؛ اینها همه ابزارهای مختلف جنگ است که علیه کشورها به کار گرفته می شود.

مشاور فرمانده کل قوا در امور دفاعی با بیان اینکه ما از جنگ خیلی چیزها آموختیم که نیاز امروز ملت و کشور است، ادامه داد: جایگاه عزت و جایگاه رفیعی که امروز از ملت ما در ذهن دنیا قرار دارد بسیار عظیم است و نظام ما امروز در سایه همه ایثارگری ها و فداکاری ها به عنوان یک ملت شکست ناپذیر الگوی جهان است.

دنیا پذیرفته ایران در برابر نظام سلطه مقاومت می کند و هزینه مقاومت را می پردازد

وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: هر چند کاستی های اقتصادی در ایران نیز همچون سایر کشورهای جهان وجود دارد اما این را بدانید که ما یک ملت مقتدریم و ملتی هستیم که دنیا امروز پذیرفته جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که ثابت کرد در برابر نظام سلطه مقاومت کند و هزینه مقاومت را بپردازد.

وی تاکید کرد: فراموش نکنیم دشمن-دشمن است و ابزار مختلفی را برای جنگ به کار می گیرد اما ما باید با شناخت دقیق از رفتار و عملکرد دشمن بتوانیم فعالیت ها و تلاش های آنها را بی اثر کنیم؛ ما پیروز جنگ هستیم چون هیچ یک از اهداف دشمن محقق نشد. ما پیروز جنگ هستیم چون مظلومیت و حقانیت ما به جهان ثابت شده و ما پیروز جنگیم چون ملت ما به یک ید واحده تبدیل شده است و غیرت ملی ما امروز برای جهان به اثبات رسیده است.

سردار دهقان با تاکید بر اینکه نتیجه جنگ این بود که امروز ملت ما به عنوان عنصر قدرت به دنیا معرفی شده است، گفت: ملت ما نشان داد که می توان با اتکا به داشته های خود نیازهایش را تامین کند و در بدترین شرایط تحریم روی پای خود بایستد.

روزهای اول جنگ کلاشینکف هم نداشتیم

مشاور فرمانده کل قوا در امور دفاعی همچنین با تشریح شرایط جنگ افزاری ایران در دوران دفاع مقدس گفت: در روزهای نخست جنگ کلاشینکف هم نداشتیم حتی سیم خاردار که از بدیهی ترین ابزار مهندسی جنگ است در اختیار نداشتیم اما ملت ما توانست از ظرفیت سازندگی خود استفاده کند.

وی ادامه داد: جنگ به عبارتی برای ما ملت سازی کرد و نظام ما را تحکیم بخشید؛ جوانان ما، بانوان ما و از همه اقشار و مذاهب در جنگ حضور داشتند و شهید دادیم. ملت ایران در جنگ آبدیده شد و متوجه شدیم در سخت ترین شرایط می توانیم به خود متکی باشیم.

سردار دهقان، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و نگاه متفاوت را از شاخص های ملت ایران در برابر جنگ عنوان کرد و گفت: اگر می خواستیم با ابزارهای جنگ همطراز با دشمن با آنها مقابله کنیم قطعا در آن زمان نمی توانستیم چرا که ابزارآلات و امکانات جنگی دشمن در آن زمان بسیار پیشرفته تر از ما بود اما ملت ما با ناغافل گیری و نوآوری و خلاقیت در جنگ پیروز شد.

مشاور فرمانده کل قوا در امور دفاعی با تاکید بر اینکه باید صحنه اداره کشور را به صحنه مبارزه و جهاد تبدیل کنیم اظهار داشت: اگر این موضوع را به عنوان اصل بپذیریم همه ما از حالت انجام وظیفه خارج خواهیم شد؛ جنگ تحمیلی دستاورد زیادی برای ما داشت که مجموعه ای از ارزشمندی ها را در پی داشت؛ امروز در شرایطی که کشور ما در یک نقطه پرآشوب در منطقه قرار دارد اما ملت ایران در امنیت و آرامش به سر می برند. ما اگر ایمان، عمل صالح، وظیفه شناسی و یکپارچگی را سرلوحه خود قرار دهیم هیچ مانع و قدرتی نمی تواند بر ما اعمال سلطه کند.

وی در پایان تاکید کرد: جنگ آیینه انعکاس تمام ظرفیت های برجسته این ملت بود و این آیینه را باید به روز کرد و اجازه از بین رفتن این ظرفیت ها را نداد.