اعزام ۳۰ هزار مبلغ خواهر در ماه محرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، حجتالاسلام والمسلمین اسکندری در نشست خبری گفت: در حال حاضر قریب به ۱۰۰ هزار خواهر طلبه شاغل به تحصیل و ۷۰ هزار طلبه خواهر دانشآموخته در حوزههای علمیه خواهران وجود دارند.
وی افزود: حدود ۱۱۰ هزار خواهر طلبه نیز ارتباط مستمر با مدارس علمیه خواهران دارند.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران عنوان کرد: برنامه داریم از ظرفیت حوزههای علمیه خواهران با هدف تحکیم و ترویج سبک زندگی اسلامی در خانواده استفاده کنیم.
اسکندری اظهار داشت: یکی دیگر از اهداف ما این است که از ظرفیت طلاب خواهر در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی استفاده کنیم، ما معتقدیم که آشنا شدن افراد و اقشار مختلف جامعه با آموزههای دینی، موجب جلوگیری از آسیبهای اجتماعی میشود.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در جلساتی که با مسئولان برگزار کردند بارها بر کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کردند، ادامه داد: کاهش آسیبهای اجتماعی از دیگر مسائلی است که به آن توجه داریم و امیدواریم بتوانیم در این زمینه نیز موفق عمل کنیم.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران خاطرنشان کرد: اگر تبلیغ میان جامعه بانوان، توسط بانوان طلبه انجام شود به مراتب تاثیر بیشتری نسبت به تبلیغ آقایان دارد زیرا ارتباطی که میام مبلغ زن و بانوان انجام میشود یک ارتباط صمیمی است.
اسکندری عنوان کرد: در موضوعات متعدد برنامههای زیادی را با عنوان قرارگاههای فرهنگی فعال کردیم و با توجه به اینکه ۵۰۰ مدرسه علمیه خواهران در سراسر کشور وجود دارد بنابراین طلابی که در این مدارس مشغول به تحصیل هستند در این قرارگاههای فرهنگی به فعالیتهای فرهنگی میپردازند.
وی افزود: برنامهریزی و طراحی ما این بود که یک شبکه فراگیر در کشور ایجاد شود تا بتوانیم از ظرفیتهای این شبکه در سراسر کشور استفاده کنیم.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران اظهار کرد: در ایام محرم تلاش میشود که خواهران در سراسر کشور در جلسات و مراسم های مختلف شرکت کنند و انتظار ما این است تا بانوان در کنار فعالیتهای محتوایی، جلسات زنانه را نیز از نظر کمی توسعه دهند.
اسکندری با بیان اینکه در حوزههای علمیه خواهران برای تمام بانوانی که توان تبلیغی دارند برنامه ریزی صورت گرفته است، گفت: در این حوزهها سیستم تبلیغی به گونهای طراحی شده که مدارس علمیه محور فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی باشند بنابراین هر مدرسه باتوجه به نیازهایی که آن منطقه و شهرستان دارد فعالیت فرهنگی انجام میدهد و مبلغ اعزام میکند.
وی خاطرنشان کرد: در ماه محرم سال گذشته در مجموع ۶۱ هزار اعزام توسط ۳۶ هزار نفر خواهر طلبه در حوزههای علمیه خواهران انجام شد و پیش بینی ما این است که امسال بیش از ۳۰ هزار نفر مبلغ اعزام شوند و در مجموع ۷۰ هزار اعزام صورت گیرد.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران با تاکید بر اینکه تمامی طلاب باید به رسالت تبلیغی خود عمل کنند، افزود: رسالت طلاب فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی است و طلاب باید مردم جامعه را برای حضور و شرکت در مراسم های دینی و مذهبی تشویق کنند.
اسکندری اظهار داشت: درخواست ما از خواهران طلبه استمرار فعالیتهای تبلیغی در طول سال است و تاکید داریم که تنها به ماه محرم اکتفا نکنند.
وی عنوان کرد: ما معتقدیم که تبلیغ تنها به معنی ارسال و ابلاغ پیام نیست بلکه به معنی تربیت است و به همین دلیل تاکید ما بر استمرار فعالیتهای فرهنگی است.
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