تغییر موضع جرج کلونی درباره کلینتون/ او مناسب کاخ سفید نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، جرج کلونی گفت معتقد است هیلاری کلینتون فرد کاملا مناسبی برای ریاست جمهوری نبود.

کلونی ۵۶ ساله که قبلا گفته بود هیلاری کیفیت و شایستگی این کار را دارد، حالا می‌گوید هیلاری مهارت‌های ارتباطی برای این کار را نداشت.

وی گفت کیفیت این کار را داشتن به معنای این نیست که ضرورتا شما بهترین انتخاب برای ریاست جمهوری باشید.

فیلمساز برنده جایزه اسکار که از حامیان هیلاری کلینتون در انتخابت ۲۰۱۶ رییس جمهوری آمریکا بود و برای او یک مراسم جمع‌آوری کمک مالی نیز ترتیب داد، گفت معتقد است او مناسب کاخ سفید نبود.

این بازیگر مشهور که به تازگی پدر شده در مصاحبه‌ای با «دیلی بیست» گفت باور دارد که این نامزد دموکرات واجد شرایط این کار و شایسته انجام این کار بود، اما او در زمینه برقراری ارتباط‌ با مهارت نبود و برخی از همراهان او هم همین نقیصه را داشتند.

کلونی گفت: به نظر من او حتی شایستگی بیشتری از همسرش داشت، اما در مسایل ارتباطی موفق نبود و این یک حقیقت مسلم است.

وی افزود: وقتی او سخنرانی می‌کرد هیچگاه آنقدر که باید اوج نگرفت، ولی این به معنی آن نیست که او نمی‌توانست یک رییس جمهوری خوب باشد. من از او حمایت کردم زیرا باید از فردی حمایت می‌کردیم تا جلو برود و آن زمان او کسی بود که باید به جلو حرکت می‌کرد.

این فیلمساز و فعال حقوق بشر گفت چندین دوست و آشنای لیبرال داشته که اعتقاد داشتند کلینتون نبرد شدیدی در پیش دارد.

کلونی اظهار کرد: خیلی ناامیدکننده بود زیرا هرگز ندیدیم که او در این بازی با حرارت باشد. من این را دیدم و دوستان متعدد لیبرال داشتم که می‌گفتند او در این کار خوب نیست و من دیدم و فهمیدم اما همچنان فکر می‌کنم اگر او مرد بود انتخابات اینقدر دو قطبی نمی‌شد.

وی در ادامه گفت: فکر می کنم او در برخی از موارد مشخص به حد کافی خوب نبود و ما متاسفانه در حال حاضر در شرایطی زندگی می‌کنیم که خیلی مهم است در کاری که لازم است انجام دهی خیلی قوی باشی و برای کسب رای‌های الکترال بتوانی قدرت داشته باشی. همانطور که وقتی ترامپ تنها گفت می‌خواهد «آمریکا را دوباره بزرگ کند» خود را جلو کشید.

بازیگر «۱۱ یار اوشن» به شوخی اضافه کرد: فکر نمی‌کنید دموکرات بعدی که بخواهد جلو بیاید کافی است فقط یک کلاه آبی سرش گذاشته باشد و بگوید «آمریکا را باید دوباره بزرگ کنیم»

کلونی اعتراف کرد وقتی در ماه ژوئن امسال پدر شد، چهار بار در یک روز گریه کرد. او گفت بچه‌ها خیلی گریه نمی‌کنند اما من یک روز چهار بار گریه کردم چون خیلی خسته شده بودم.