باران چشمه: هافبک پرسپولیس تا ۲۹ آذر سرباز است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهر علی باران چشمه، درباره صدور مجوز احمد نوراللهی برای حضور در بازی پرسپولیس با الهلال عربستان گفت: با پیگیری‌ سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان مجوز خروج از کشور نوراللهی برای بازی مقابل الهلال عربستان صادرشد اما وی تا ۲۹ آذر سال جاری در خدمت نیروهای مسلح است.

رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح در خصوص قانون سرباز قهرمان هم گفت: با توجه به تصویب قانون سرباز قهرمان توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، دستورالعمل اجرایی شدن آن توسط وزارت ورزش و جوانان، وزارت دفاع و تربیت بدنی نیروهای مسلح تهیه شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح افزود: نکاتی در خصوص اجرای قانون سرباز قهرمان در سامانه موجود است که نیاز به بازنگری دارد. امیدوارم پس از این بازنگری شرایط مناسب تری برای سربازان قهرمان ایجاد شود.

وی با اشاره به این قانون که شامل حال قهرمانان المپیکی دارای مدال طلا، نقره و برنز، قهرمانان اول و دوم مسابقات جهانی و نفرات اول مسابقات آسیایی، می شود، گفت: کماکان ورزشکارانی که عضو تیم های ملی هستند پس از گذراندن دوره آموزشی مقدماتی در اختیار فدراسیون ها قرار می گیرند.

باران چشمه خاطر نشان ساخت: نکته دیگر این که برخی ورزشکاران هم در سطح ملی نیستند و در لیگ های برتر کشور فعالیت دارند؛ با ایجاد پایگاه های قهرمانی درسطح نیروهای مسلح تلاش کرده ایم در این باشگاه ها و پایگاه های قهرمانی به کارگیری شوند تا بتوانند فعالیت حرفه ای خود را ادامه دهند.