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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۱۴

اسامی محرومان چند دیدار لیگ برتر فوتبال اعلام شد

اسامی محرومان چند دیدار لیگ برتر فوتبال اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان دیدارهای روز سه شنبه ۴ مهر۹۶ در هفته هشتم لیگ برتر را اعلام ‏کرد.‏

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، اسامی محرومان دیدارهای روز سه شنبه ۴ مهر۹۶ از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر ‏فوتبال ایران به شرح زیر است:‏

​استقلال تهران: روزبه چشمی – مایکل ماک دیارمادا (مربی)‏
سپیدرود رشت: حسین کعبی
سایپا تهران: رضا اسدی
سپاهان اصفهان: جلال الدین علی محمدی

کد مطلب 4096861
رضا خسروي

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