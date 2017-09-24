اسامی محرومان چند دیدار لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، اسامی محرومان دیدارهای روز سه شنبه ۴ مهر۹۶ از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به شرح زیر است:
استقلال تهران: روزبه چشمی – مایکل ماک دیارمادا (مربی)
سپیدرود رشت: حسین کعبی
سایپا تهران: رضا اسدی
سپاهان اصفهان: جلال الدین علی محمدی
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان دیدارهای روز سه شنبه ۴ مهر۹۶ در هفته هشتم لیگ برتر را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، اسامی محرومان دیدارهای روز سه شنبه ۴ مهر۹۶ از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به شرح زیر است:
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