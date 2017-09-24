اسامی محرومان چند دیدار لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، اسامی محرومان دیدارهای روز سه شنبه ۴ مهر۹۶ از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر ‏فوتبال ایران به شرح زیر است:‏



​استقلال تهران: روزبه چشمی – مایکل ماک دیارمادا (مربی)‏

سپیدرود رشت: حسین کعبی

سایپا تهران: رضا اسدی

سپاهان اصفهان: جلال الدین علی محمدی