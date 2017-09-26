پخش زنده محفل ویژه تلاوت عاشورائی به یاد شهدای والامقام دشت کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل ویژه تلاوت عاشورائی، همزمان با شب عاشورا در مصلای بزرگ ری، با حضور قاریان بین‌المللی کشورمان برگزار و از رادیو قرآن پخش می‌شود.

این محفل شنبه ۸ مهرماه از ساعت ۲۳ با اجرای حسین محمدرضایی آغاز و با تلاوت مهدی عادلی و سعید پرویزی همراه خواهد بود.

در این محفل عاشورائی که بصورت زنده از رادیو قرآن پخش خواهد شد، حسین ایمانی، شاعر آئینی اهل بیت علیهم السّلام به شعرخوانی و گروه تواشیح محمد رسول‌الله (ص) نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

همچنین در این مراسم، به قید قرعه ۲ حواله زیارت کربلای معلی و ۲ حواله سفر مشهد مقدس به منتخبین اهداء خواهد شد.

پخش زنده نماز ظهر عاشورا از رادیو قرآن

همچنین نماز ظهر عاشورا یکشنبه ۹ مهرماه با عنوان «نماز بندگی» به صورت زنده از رادیو قرآن تقدیم شنوندگان خواهد شد.

بهره ای از کلام بزرگان نیز شامل سخنرانی آیت الله ضیاء آبادی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر هدف از قیام امام حسین (ع) در روز عاشورا تقدیم شنوندگان می شود.

شنونده نمایش های رادیویی از رادیو قرآن باشید

همچنین شبکه رادیویی قرآن در ماه محرم نمایش های ویژه ای را تولید کرده که علاقه مندان می توانند هر روز شنونده ی آن باشند.

رادیو قرآن در ماه محرم نمایش هایی تحت عناوین: وقایع کربلا، خدعه پلید، یار هوشیار، ندای مظلوم، فاتح تشنه لب، سرانجام خونریز، در حضیض، پاک سرشت، نمایش وصیت نامه، قوم ستمکار، یاری دهندگان، دعای هدایت، مهلت کفر و روز دهم را تقدیم علاقه‌مندان می‌کند.

لازم به ذکر است، نمایش های رادیویی ساعت ۱۲:۴۰ از رادیو قرآن موج FM ردیف ۱۰۰ مگاهرتز پخش می شود.