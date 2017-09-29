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۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷

در ارتباط با سازمان وابسته به گولن؛

ترکیه حکم بازداشت ۱۱۷ تَن از نظامیان ارتش را صادر کرد

ترکیه حکم بازداشت ۱۱۷ تَن از نظامیان ارتش را صادر کرد

دستگاه قضایی ترکیه حکم بازداشت ۱۱۷ نظامی ارتش این کشور را به ظن ارتباط آنها با سازمان وابسته به «فتح‌الله گولن» موسوم به «فتو» صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دِیلی صباح، دستگاه قضایی ترکیه حکم بازداشت ۱۱۷ نظامی ارتش این کشور را به ظن ارتباط با سازمان وابسته به «فتح‌الله گولن» موسوم به «فتو» (FETÖ) صادر کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، حکم صادره به عنوان بخشی از عملیات های گسترده امنیتی در ۴۵ استان این کشور و در راستای شناسائی و بازداشت اعضای جنبش «فتو» صادر شده است.

لازم به ذکر است، با وجود گذشت بیش از یکسال از کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال گذشته ترکیه، سریال بازداشت‌ها در این کشور به ظن ارتباط با جنبش موسوم به «فتو» همچنان ادامه دارد.

گفتنی است، به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال 2016 در ترکیه، آنکارا تا کنون ۲ بار تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به آمریکا ارائه داده است؛ تقاضایی که تا کنون با پاسخ مثبتی از سوی واشنگتن همراه نبوده است.

کد مطلب 4100875

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