۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۷:۵۱

کرانچار و ویسی در لیست انتظار؛

محله بروبیا روی نیمکت مربیان/سه تیم و پنج تغییر در تنها هشت هفته!

دو تیم گسترش فولاد و نفت تهران در پایان هفته هشتم دست به تغییر در کادر فنی خود زدند تا لیگ هفدهم در آستانه ثبت یک رکورد از این حیث باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از نفت تهران، باز هم نفت تهران و استقلال، تیم‌های گسترش فولاد تبریز و سه باره نفت تهران دست به تغییر در کادر فنی خود زدند تا هفدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر در آستانه ثبت یک رکورد منفی دیگر باشد. این اتفاقات در حالی در لیگ برتر رخ می‌دهد که این ماراتن نفسگیر به نیمه راه که هیچ، هنوز به «ثلث اول» هم نرسیده است و فقط ۸ هفته از عمر  ۳۰ هفته‌ای این مسابقات گذشته است. 

نفت تهران را باید عجیب ترین تیم در همه تاریخ رقابت‌های لیگ برتر دانست. تیمی که نیمکت آن تبدیل به محله برو بیا شده و حمید درخشان و علی کریمی چندبار روی نیمکت با یکدیگر تعویض شدند.

این که چه آینده‌ای پیش روی تیمی است که قرار است نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا باشد خودش بحث مفصل دیگری است، اما بی‌تردید باید گفت نفت تا همین جای کار هم یک رکورد عجیب را در تاریخ مسابقات لیگ برتر به نام خود ثبت کرده است.

علیرضا منصوریان هم دیگر مربی لیگ برتری بود که وداعی زودهنگام به نیمکت تیمش داشت. التهاب روی سکوها و نتایج نه چندان جالب استقلال باعث شد تا وی تنها ۷ بازی هدایت آبی پوشان را بر عهده داشته باشد تا یکی از قربانیان زودهنگام نیمکت‌های لیگ برتری باشد. 

لوکا بوناچیچ هم نخستین قربانی در بین مربیان خارجی حاضر در لیگ برتر بود. پیرمرد کروات سومین مربی اخراجی یا مستعفی این فصل است، اما شواهد و قرائن گویای این مطلب است که او آخرین مربی نیست که در این فصل از تیمش جدا شد.

نیمکت برخی از تیم‌ها که در راس آنها استقلال خوزستان و سپاهان قرار دارند برای مربیان شان تنگ شده و هر آن این احتمال وجود دارد که مربیان دیگری جای خود را روی نیمکت‌های لرزان‌شان به گزینه‌های جدید بدهند.

جابجایی ۵ سرمربی روی نیمکت سه تیم در تنها ۸ هفته، اتفاق خوبی برای لیگی که پسوند برتر بر آن نهاده شده و مدعی است در رده لیگ‌های برتر آسیا قرار دارد نیست و ادامه این روند می‌تواند فوتبال ایران در رده باشگاهی را به ناکجا آباد ببرد. 

