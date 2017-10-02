مدیرکل ارشادیزد به سمت مدیرکلی امور استانهای وزارت ارشاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ارشاد استان یزد، در حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به علی غیاثی ندوشن آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها منصوب می شوید.

برقراری ارتباط مستمر، هماهنگی و تقویت تعاملات بین ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها و معاونت و ادارات ستادی تابعه، نیاز سنجی و بررسی مسائل و مشکلات ادارات استانی، ایجاد بستر مناسب به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود وزارتخانه در جهت کمک به توسعه و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی-ایرانی و تعمیق ارزش های دینی، پیگیری و ارائه گزارش از نحوه اجرای برنامه های ابلاغی مورد انتظار است. همچنین تا تعیین مدیرکل استان سرپرستی اداره کل یزد نیز به جنابعالی محول می شود.

به گزارش مهر، علی غیاثی ندوشن از حدود چهار سال پیش مسئولیت مدیرکلی ارشاد استان یزد را بر عهده دارد و پیش از آن نیز در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مسئولیت داشت.