  1. استانها
  2. یزد
۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۶

در حکمی از سوی وزیر ارشاد؛

مدیرکل ارشادیزد به سمت مدیرکلی امور استانهای وزارت ارشاد منصوب شد

مدیرکل ارشادیزد به سمت مدیرکلی امور استانهای وزارت ارشاد منصوب شد

یزد ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی علی غیاثی ندوشن، مدیرکل ارشاد استان یزد را به عنوان مدیرکل امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ارشاد استان یزد، در حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به علی غیاثی ندوشن آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها منصوب می شوید.

برقراری ارتباط مستمر، هماهنگی و تقویت تعاملات بین ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها و معاونت و ادارات ستادی تابعه، نیاز سنجی و بررسی مسائل و مشکلات ادارات استانی، ایجاد بستر مناسب به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود وزارتخانه در جهت کمک به توسعه و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی-ایرانی و تعمیق ارزش های دینی، پیگیری و ارائه گزارش از نحوه اجرای برنامه های ابلاغی مورد انتظار است. همچنین تا تعیین مدیرکل استان سرپرستی اداره کل یزد نیز به جنابعالی محول می شود.

به گزارش مهر، علی غیاثی ندوشن از حدود چهار سال پیش مسئولیت مدیرکلی ارشاد استان یزد را بر عهده دارد و پیش از آن نیز در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مسئولیت داشت.

کد مطلب 4102482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها