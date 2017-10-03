به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور فردا چهارشنبه ادامه پیدا میکند و در یکی از بازیهای فردا در قم، تیم فوتبال صبای قم در چهارمین دیدار خارج از خانه خود در این فصل مقابل تیم برق جدید فارس به میدان خواهد رفت.
تیمهای صبای قم و برق جدید فارس در شرایطی مقابل هم قرار میگیرند که تیم برق جدید فارس از ۶ بازی قبلی خود ۱۰ امتیاز کسب کرده و تیم هفتم جدول است و تیم صبای قم با ۴ امتیاز در رده شانزدهم جدول ۱۸ تیمی لیگ دسته اول فوتبال قرار گرفته است.
صبای قم هفته گذشته در ششمین دیدار خود در لیگ دسته اول در قم در آخرین ثانیهها از شکست برابر تیم گل گهر سیرجان گریخت و در یک بازی دیدنی و البته پرحاشیه، مقابل این تیم با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به کار خود پایان داد تا برای چهارمین بار در این فصل مساوی کند.
صبا در بازی قبلی خود در خارج از خانه در بوشهر برابر تیم ایران جوان این شهر به تساوی بدون گل رسید و این در حالی است که صبای قم تاکنون در دیدارهای این فصل موفق به شکست تیمی نشده است با این حال هومن افاضلی سرمربی صبا نسبت به آینده صبای قم خوشبین است.
صبا امتیازات قبلی خود پیش از تساوی با ایران در بوشهر را از تساوی خارج از خانه در هفته اول برابر آلومینیوم اراک و تساوی خانگی برابر ملوان انزلی کسب کرد که البته در بازی اراک، ناصر بختیاری زاده و در بازی قم برابر ملوان، هومن افاضلی سرمربی صبا بود.
افاضلی سرمربی جدید صبای قم در ۴ بازی اخیر که هدایت صبا را بر عهده داشته ۳ تساوی و یک شکست در کارنامه دارد و امیدوار است روز چهارشنبه بتواند با پیروزی برابر تیم میانه جدولی برق جدید فارس که یادآور دوران طلایی تیم برق شیراز در سطح اول فوتبال ایران است اولین برد این فصل را کسب کند و برنامه رهایی صبا از قعر جدول را کلید بزند.
صبا در هفتههای اخیر با جذب مهرههای جدید و برپایی اردوی آماده سازی در کردان کرج تلاش کرده سطح فنی و آمادگی جسمانی بازیکنانش را به حد ایده آل نزدیک کند اما رقابت در لیگ دسته اول شرایط پیچیدهای دارد و صبا به عنوان یک برنامه جدی، میخواهد در رقابت برای بقا در لیگ یک از تیمهایی چون ایران جوان بوشهر، راه آهن تهران و ۲ تیم تبریزی ماشین سازی و شهرداری، پیشی بگیرد.
دیدار تیمهای صبای قم و برق جدید شیراز از ساعت ۱۵ فردا چهارشنبه در شیراز برگزار خواهد شد.
