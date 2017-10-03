به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت مادرید از گفتگوی تلفنی «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا با رهبران استونی و فرانسه و همچنین رؤسای پارلمان و شورای اروپا خبر داد.

در بیانیه دولت مادرید می‌خوانیم: راخوی از رهبران اروپایی به خاطر حمایت همیشگی از قانون اساسی اسپانیا تشکر و تاکید کرد عزم مادرید برای ممانعت از همه پرسی نامشروع استقلال کاتالونیا در راستای حفظ ثبات و دموکراسی اتحادیه اروپا است.

گفتنی است همه پرسی استقلال ایالت کاتالونیا در حالی روز یکشنبه برگزار شد که پلیس اسپانیا و استقلال طلبان به شدت با یکدیگر درگیر شدند.

سازمان بهداشت کاتالونیا شمار مجروحین این درگیری را ۸۹۳ نفر اعلام کرد.

اخبار تایید نشده حاکی از آن است که در این همه پرسی بیش از ۹۰ درصد شرکت کنندگان به استقلال کاتالونیا از اسپانیا رای آری داده اند.

همچنین مقامات محلی کاتالونیا اعلام کرده اند که میزان مشارکت در همه پرسی استقلال از اسپانیا بیش از ۵۰ درصد بوده است.

با این حال راخوی می گوید: آنچه در کاتالونیا اتفاق افتاد، همه‌پرسی نیست، بلکه بر هم زدن نظم و کارایی کشور است.