ظریف با وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در ادامه سفر دو روزه منطقه ای خود در قطر به سر می برد، ظهر امروز پس از پایان دیدار با امیر قطر، با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد.

روابط دو جانبه با تاکید بر همکاری های اقتصادی، اوضاع جاری در کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله موضوعات مورد گفتگو و تبادل نظر بین وزیر امورخارجه کشورمان و طرف قطری بود.

همچنین در این دیدار ظریف از آمادگی کشورمان بر انجام همکاری های بلند مدت با قطر و تبدیل این کشور به عنوان یک شریک اقتصادی تاکید کرد.

طرف قطری نیز آمادگی خود را برای امضا توافقات گذشته اعلام داشت و تاکید کرد: هدف قطر توسعه همکاری های اقتصادی همگام با توسعه مناسبات سیاسی است.

در ادامه این دیدار، ظریف در ضیافت ناهار ترتیب داده شده از سوی وزیر امور خاجه قطر ترتیب داده شد شرکت کرد.