ارتش تمام توان خود را  برای حفظ منافع ملی به کار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه ویژگی اصلی رزمایش اقتدار ابلاغ مرحله به مرحله عملیات از سوی رده های مختلف فرماندهی مخصوصا ستاد کل نیروهای مسلح است تاکید کرد : همه یگانها به تحرک ، چابکی و آمادگی کم نظیری دست یافته اند.

وی رزمایش اقتدار را، رزمایشی راهبردی، در منطقه ای استراتژیک و در زمانی مهم دانست و گفت : تحرک یگانها و رسته ها به اندازه ای رسیده که از دورترین نقاط کشور با همه تجهیزات و ادوات خود کمتر از ۲۴ ساعت در منطقه حاضر و عملیاتی شده اند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: ارتش تمام توان خود را برای حفظ منافع ملی ، حفاظت از مرزهای ایرانی اسلامی و پایداری امنیت به کار می گیرد.

وی گفت : این رزمایش در غرب و شمال غرب کشور در حال برگزاری است و یکپارچگی، هماهنگی و همکاری کامل میان نیروهای ارتش و سپاه وجود دارد.

امیر نعمتی با تاکید بر اینکه بعد زمانی و جغرافیایی رزمایش اقتدار پیامی صریح برای دشمنان ایران اسلامی دارد افزود: هدف ما امنیت مناطق مرزی است و برای این امنیت تا پای جان ایستاده ایم.

جانسین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول سال توان رزمی نیروهای خود را در همه رسته ها آزمایش می کند گفت : در این رزمایش نیز تمامی رسته ها و یگانهای نیروی زمینی از جمله مخابرات ، پهپاد ، توپخانه، هوانیروز، راکت انداز، زرهی، واکنش سریع و نیروهای ویژه اقتدار، تحرک و چابکی خود را آزمایش کردند.

وی با تاکید بر اینکه رزمایش صحنه جنگ واقعی است که خود می آفرینیم و نیروهای خود را در شرایط سخت با توجه به تهدیدات دشمن محک می زنیم گفت : پس از رزمایش در جلسات متعدد فرماندهان نقاط ضعف و قوت را بیان می کنند و مهم تر از همه نخبگان و شایستگان و فرماندهان آینده ارتش شناسایی می شوند.

امیر نعمتی گفت : رزمایش در اقلیم جغرافیایی مختلف و با توجه به نوع تهدیدات صورت می گیرد و به صراحت می گویم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز آماده مقابله با هر تهدیدی است.