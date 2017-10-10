کتاب صوتی «بارون درخت نشین» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «بارون درخت نشین» بر مبنای کتابی با همین عنوان از ایتالو کالوینو که توسط مهدی سحابی ترجمه شده است، روانه بازار کتاب شد.
در این اثر صوتی، آرمان سلطانزاده با موسیقی انتخابی توسط یحیی محسنپور به خوانش این کتاب پرداخته است.
«بارون درخت نشین» نام کتابی از کالوینو است که برای نخستین بار در سال ۱۹۵۷ به چاپ رسیده است. این کتاب سرگذشت پسری را به تصویر میکشد که تصمیم میگیرد زندگی خود را به روی درختان سپری کند. ایجاد یک پادشاه درختی توسط پسر استعارهای از استقلال معرفی میشود و چالشها و فرصتهای این عمل، دستمایهای برای نویسنده به منظور بررسی پرسشهای فلسفی بشر میشود.
کویزیمو قهرمان این داستان در دوازدهسالگی علیه سختگریریهای پر اشرافمنش و غذاهای تهوعآور و غیرعادی خواهرش به بالای درخت بلوط پناه میبرد وتصمیم میگیرد که دیگر پایین نیاید. این درخت نشینی که در دوره نوجوانی نوعی لجبازی با خانواده است در جوانی و بزرگسالی به انتخابی آگاهانه تبدیل میشود.
کاوینو از مهمترین نویسندگان ایتالیایی در قرن بیستم است که فضای انتقادی آثارش او را به نویسندهای تاثیرگذار و قابل توجه در ایتالیا مبدل کرد. وی تحتتاثیر شغل پدر و مادرش به شکل مشهودی به طبیعت گرایی در آثارش توجه دارد که در این اثر نیز این مساله به خوبی مشهود است.
کتاب صوتی «بارون درختنشین» از سوی موسسه آوانامه دانشگستر با همکاری موسسه انتشارات نگاه تولید شده است.
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