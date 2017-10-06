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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

به کارگردانی مجتبی راعی

«جشن سربرون» پروژه الف سیما شد/ نگارش ۱۰ قسمت از سیناپس فیلمنامه

«جشن سربرون» پروژه الف سیما شد/ نگارش ۱۰ قسمت از سیناپس فیلمنامه

مجتبی راعی نویسنده و کارگردان در حال نگارش سریالی با نام موقت «جشن سربرون» است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی هم اکنون درگیر نگارش سریالی با موضوع عشایر است که پیش از این «سال های سخت» نام داشت و به تازگی به عنوان موقت «جشن سربرون» تغییر کرده است.

تاکنون سیناپس ۱۰ قسمت از این سریال توسط خود راعی نوشته شده است که فضایی ایلیاتی دارد و قصه، شخصیت هایی از خان ها و رعیت ها را با فضایی متفاوت روایت می کند.

این سریال که قرار است به عنوان یک پروژه الف ساخته شود در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد به تولید خواهد رسید و چند مقطع تاریخی را از قبل از انقلاب مشروطه تا خرداد ۴۲ روایت می کند.

کد مطلب 4104637
عطیه موذن

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    نظرات

    • رضا IR ۱۹:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۴
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      پاسخ
      سلام.قرار بود جمعه اولین قسمت سرزمین کهن پخش بشه که نمیشه انگار.میشه تحقیق کنید ببنید چرا؟

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