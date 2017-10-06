«جشن سربرون» پروژه الف سیما شد/ نگارش ۱۰ قسمت از سیناپس فیلمنامه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی هم اکنون درگیر نگارش سریالی با موضوع عشایر است که پیش از این «سال های سخت» نام داشت و به تازگی به عنوان موقت «جشن سربرون» تغییر کرده است.

تاکنون سیناپس ۱۰ قسمت از این سریال توسط خود راعی نوشته شده است که فضایی ایلیاتی دارد و قصه، شخصیت هایی از خان ها و رعیت ها را با فضایی متفاوت روایت می کند.

این سریال که قرار است به عنوان یک پروژه الف ساخته شود در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد به تولید خواهد رسید و چند مقطع تاریخی را از قبل از انقلاب مشروطه تا خرداد ۴۲ روایت می کند.