رویکرد جهانی سیاست مسکن، خانه های متناسب با درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هر سال سازمان ملل متحد، اولین دوشنبه ماه اکتبر را به عنوان روز جهانی اسکان بشر گرامی‌ می‌دارد، که با آن " اکتبر شهری" ماه بزرگداشت ها و حضور و مشارکت شهروندان در این رویدادها در سرتاسر جهان آغاز می شود.

جان کلاس، مدیر اجرایی برنامه اسکان سازمان ملل متحد در پیامی تاکید کرده است: بزرگداشت‌های امسال به دلیل همزمانی با اولین سالگرد تصویب دستور کار جدید شهری در کنفرانس هبیتات ۳ در کیتو اکوادور ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند .

دستور کار جدید شهری، دیدگاهی جدید از شهری شدن را به عنوان یک موتور اجتناب ناپذیر توسعه و یک پیش نیاز برای شکوفایی و رشد ، ارج می نهد.

نگاه جدید به علت تغییر انگاره ای اتفاق افتاده است که در آن شهری شدن و توسعه به طور جدایی ناپذیر با یکدیگر مرتبط هستند. برای دستیابی به درک درست و اجرای موثر این دیدگاه، باید به سرعت به جنبه های پر اهمیت استطاعت خرید مسکن بپردازیم.

به همین دلیل است که «سیاست های مسکن: خانه های متناسب با درآمد» به عنوان شعار روز جهانی اسکان بشر سال ۲۰۱۷ میلادی برگزیده شده است.

تجزیه و تحلیل توانمندی مسکن در بیست سال گذشته نشان می دهد که با وجود افزایش تقاضا، بخش بزرگی از مسکن و به ویژه مسکن استیجاری تامین شده در توان مالی بیشتر جمعیت جهان نبوده است. همچنین واگذاری مسکن به بازار نشان دهنده تجربه تلخ شکست در تامین مسکن متناسب با درآمد و مناسب برای همگان بوده است.

همه ما به خوبی به یاد داریم که در سال ۲۰۰۸ میلادی، مسکن به جای آنکه در قلب سیاست شهری باشد، مرکز بروز بحران جهانی اقتصادی بود.

امروزه ۱.۶ میلیارد نفر از مردم در مسکن نامناسب سکونت دارند که یک میلیارد از آنها در سکونتگاههای غیر رسمی و زاغه ها زندگی می کنند. این در حالی است که میلیون ها نفر از خانه های مناسی بی بهره هستند ، انباشت خانه های بدون سکنه ، به تدریج رو به فزونی است . از این رو مسئله پیچیده دستیابی به توان مالی برای تامین مسکن از اهمیت استرتژیکی در توسعه ، صلح اجتماعی و برابری برخوردار است.

توجه به نیازهای مسکن فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار ، به ویژه زنان و جوانان و آنان که در زاغه ها زنددگی می کنند ؛ باید به عنوان یک اولویت در دستور کار برنامه های توسعه ای در نظر گرفته شود.

ترویج سیاست های مسکن مناسب، از منظر تغییرات اقلیمی ، تاب آوری ، جابه جایی و مصرف انرژی نیز حیاتی است. به همین دلیل است که می خواهیم در این روز اهمیت استقرار مسکن را در مرکز فیزیکی شهرهایمان با نگاهی جامع یادآوری کنیم.

به منظور آنکه مسکن به توسعه اقتصادی – اجتماعی ملی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند ، دستور کار جدید شهری خواستار استقرار مسکن در کانون سیاست های ملی شهری در کنار راهبردهای مبارزه با فقر ، بهبود سلامت و اشتغال است.

همگام با تلاش برای ساخت شهرهایی برای همگان ، اقدام فوری در دستیابی به خانه های متناسب با درآمد ، نیازمند تعهدی جهانی به سیاست های مسکن موثر و فراگیر است.