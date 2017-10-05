برای تلویزیون متأسفم/ کار زشتی در مورد بازیکن تیم ملی صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج پس از پیروزی دو بر صفر ایران برابر توگو گفت: بازی خوبی انجام دادیم، ما در دستور کار خود دو بازی ملی داشتیم که یک دیدار برابر توگو را انجام دادیم و توانستیم به پیروزی دست یابیم و بازی دیگر را باید مقابل تیم ملی روسیه برگزار کنیم که یک تیم بسیار قوی و میزبان جام جهانی است و بازی برابر ما برای آنها هم مهم است.

وی تأکید کرد: ما بازی برابر روسیه را جدی تر برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم با ارائه یک بازی خوب نتیجه قابل قبولی هم کسب کنیم.

تاج در پاسخ به این پرسش که عزت اللهی، مهدی طارمی با توجه به محرومیت شان چرا به تیم ملی دعوت شده اند؟ گفت: این مسائل به سرمربی مربوط می شود، البته در تلاش هستیم تا محرومیت طارمی را از بین ببریم که وزیر ورزش هم تأکید بسیاری داشت که این مشکل هر چه زودتر برطرف شود و ما هم تلاش می کنیم تا محرومیت این دو بازیکن برطرف تا آنها بتوانند در بازی های آینده تیم ملی حضور داشته باشند.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص بحث دوپینگ سیدجلال حسینی اظهار داشت: واقعا کار بسیار زشتی بود و کسانی که این موضوع را مطرح کردند باید جوابگو باشند. نمی دانم برخی از این موضوع و شایعه سازی چه سودی می برند. سیدجلال کاپیتان تیم ملی و بازیکن بزرگی است و هرگز این شایعات زیبنده او نیست.

وی با انتقاد از عملکرد تلویزیون ایران و برنامه ای که بازی تیم ملی در شب تاسوعا را زیر سوال برده بود تأکید کرد: واقعا برای تلویزیون متأسفم یک روز برای عزاداری ما قبل از آن بازی از ما تشکر می کنند و بعد ادر این برنامه ما را به باد انتقاد می گیرند. ما می دانستیم که جریمه می شویم اما با عشقی که به امام حسین داشتیم، عزاداری را انجام دادیم و ۸۶ کشور بیننده این مراسم بودند. کشورهایی مثل چین، هند که جمعیت زیادی دارند به طور زنده مراسم عزاداری ما را تماشا کردند اما نمی دانم چرا این برنامه به یک باره ما را به باد انتقاد می گیرد. ما می دانستیم که جریمه می شویم اما جریمه را به جان خریدیم و آن هم به خاطر عشقی که به امام حسین و یارانش داشتیم.

مهدی تاج در ادامه افزود: در جشن صعود تیم ملی هم به ما اجازه ندادند تا مراسم را به طور کامل برگزار کنیم و حتی ما را تهدید به جریمه کردندو ما مجبور شدیم جشن صعودمان را قطع کنیم تا اتفاقی برای فوتبال کشورمان نیفتد.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاشمان را به کار بستیم تا یک تیم ملی موفق را روانه جام جهانی کنیم تا بتوانیم با عملکردی خوب نشان دهیم که ایران از فوتبال باکلاسی برخوردار است و می تواند در جام جهانی موفق باشد.