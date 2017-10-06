«خانه دختر» هفته آینده اکران می شود/ حضور جواد عزتی در «لاتاری»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «سینما دو»، این برنامه در ابتدا با دعوت از جواد عزتی به عنوان یکی از چهره هایی که حضورش در فیلم ها با فروش آن فیلم ها نسبتی مستقیم دارد به صحبت در این باره پرداخت. جواد عزتی در میان گپ و گفتش با حامد عنقا؛ مجری- کارشناس برنامه ضمن صحبت از فعالیت های اخیرش و نقش های متفاوتی که در فیلم ها ایفا کرده چند خبر درباره تازه ترین فعالیت هایش داد.

عزتی: در «لاتاری» فیلم جدید مهدویان حضور دارم

عزتی ضمن اعلام این مطلب که به زودی تئاتری تحت عنوان «زندانی خیابان دوم» با بازی وی روی صحنه می رود در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربه حضور در فیلم «ماجرای نیمروز» آیا در فیلم جدید محمدحسین مهدویان «لاتاری» حضور دارد یا نه؟ گفت: در حال حاضر در پروژه بهرام توکلی با نام «تنگه ابوغریب» ایفای نقش می کنم، بعد هم پروژه ابراهیم ابراهیمیان شروع می شود. هماهنگ کردن این پروژه ها سخت است اما اگر «لاتاری» پروانه ساخت بگیرد صد در صد در فیلم محمد حسین مهدویان حضور دارم.

او همچنین درباره اینکه آیا همکاری با افرادی چون رضا عطاران و رضا گلزار وی را نگران نمی کند که تلاشش زیر سایه این اسامی قرار بگیرد، اظهار کرد: من اصلا به این مساله فکر هم نمی کنم. این اتفاق نمی افتد چون هر شخصیت در فیلم کارکرد خودش را دارد. در «ماجرای نیمروز» شاید شخصیت پررنگی نداشتم حتی می توانم بگویم آنچه هم بود گوشه و کنارش را در مشورت با مهدویان حذف می کردیم اما دیده شد. فکر می کنم هر شخصیتی در فیلم کار خودش را می کند و می تواند تاثیرگذار باشد به شرط اینکه خوب به آن پرداخته شود و بازیگر از عهده ایفای آن به خوبی برآید.

اکران «قلب سفید قاصدک» و باشگاه نفروش های ۶ ماهه ابتدای سال ۹۶ موضوع گزارشی بود که در بخش بعدی این برنامه به آن پرداخته شد و داریوش بابائیان به عنوان پخش کننده این فیلم توضیح داد: علی روئین تن اعلام کرده بود این فیلم به دلایلی بیش از ۵۰۰ تیزر داشته و موفقیت ارگانی دارد اما در عمل تبلیغی از این فیلم در تلویزیون پخش نشد و هیچ ارگانی حمایت نکرد. تبلیغات یک فیلم هم بیشتر بر تبلیغات رسانه ای استوار است چون بیلبوردهای شهری بسیار گران هستند.

مرتضی شایسته: «خانه دختر» از هفته آینده اکران می شود

مساله مهمی که در سینمای ایران مدت ها است مورد بحث بوده این است که آیا چند دفتر پخش پرقدرت به عنوان مافیای اکران وجود دارند و برای فروش فیلم ها تصمیم می گیرند؟ اینکه چه فیلم هایی بفروشند و اگر برخی فیلم ها نمی فروشد و یا مورد حمایت قرار نمی گیرد به دلیل دخالت این دفاتر پخش در نحوه برنامه ریزی اکران در سینماها و پردیس های تحت اختیارشان است؟ این موضوع توسط حامد عنقا در بخش دوم برنامه از مرتضی شایسته دیگر مهمان این برنامه پرسیده شد.

عنقا ضمن طرح این پرسش اضافه کرد: هدایت فیلم، موسسه پخش فیلم شما و فیلمیران به مدیریت علی سرتیپی و یکی دو دفتر دیگر دفاتر جدی پخش فیلم هستند. آیا شما با اصطلاح مافیای اکران موافقید؟

شایسته پاسخ داد: هیچ مافیایی وجود ندارد. اگر چند دفتر خاص فعال است به خاطر سرمایه گذاری و نیروی بیشتری است که بر این کار تمرکز کرده است. در حال حاضر حدود ۳۰ دفتر داریم که از این تعداد حدود ۱۲ موسسه فعالند، برخی کمکار و دسته ای به تازگی وارد این عرصه شده اند. امسال برای فعالیت مان پرسنل اضافه کردیم و سرمایه گذاری بیشتری اختصاص دادیم. آقایان سرتیپی، صابری، اسماعیلی و فرجی و چند تن دیگر هم همین طور. من به هیچ عنوان قضیه مافیا را قبول ندارم.

هیچ مافیایی وجود ندارد. اگر چند دفتر خاص فعال است به خاطر سرمایه گذاری و نیروی بیشتری است که بر این کار تمرکز کرده است. عنقا در این قسمت از بحث یادآور شد: چند سال است همه این صحبت را می کنند. آنها می گویند برخی دفاتر صاحب سالن های سینمایی هستند و یا به خاطر ارتباطی که با بعضی پردیس ها دارند باعث می شوند برخی فیلم ها بیشتر بفروشند که شاید به دلیل ماهیت تجاری این کار بشود قبول کرد. اما در این میان برخی تهیه کننده ها معتقدند از جایی به بعد برخی فیلم ها که در مسیر پخش شما قرار نمی گیرند یا با ذائقه تجاری شما همسو نیستند پشت در اکران می مانند.

شایسته بیان کرد: همه فیلم هایی که ما پخش می کنیم بفروش نیستند. دفاتر پخش سرگروه ندارند اگر سرگروه داشتیم بله. بسیار پیش آمده است که تهیه کنندگان فشار می آورند تا فیلمشان را پخش کنیم و ما توان این کار را نداریم.

عنقا پاسخ داد: طبیعی است وقتی شما به عنوان یک دفتر پخش اکران فیلم هایی را برعهده داشتید که پرفروش بوده اند تهیه کننده ترجیح می دهد در این دفتر فیلمش پخش شود.

شایسته اضافه کرد: شما خودتان به عنوان تهیه کننده سراغ دفتر من می آیید. پس نباید بگویید فیلم را به مافیای اکران سپردم. اگر فیلم موفق شد می گویند پخش خوبی داشته است اگر نفروخت دفتر پخش زیر سوال می رود و مافیای اکران مطرح می شود.

عنقا اینگونه بحث را پی گرفت که آیا فکر می کنید رقابت بین دفاتر سالم است؟ که شایسته پاسخ داد: ما حدود ۲۵ سال است این دفتر را تاسیس کرده ایم. با همه دوستان هم ارتباط دوستانه داریم هیچ رقابت غیر اخلاقی هم وجود نداشته و با آقای سرتیپی، اسماعیلی، قاضی، بانکی، باباییان، علیخانی و ... همیشه رابطه خوبی وجود داشته است.

در این قسمت از برنامه علی سرتیپی مدیر موسسه پخش فیلمیران روی خط تلفنی برنامه «سینما دو» آمد و در این بحث شرکت کرد. سرتیپی درباره مافیای اکران گفت: ما قطعا مافیا نیستیم. برخی دفاتر بیشتر کار می کنند و انرژی می گذارند. این کار کردن هم به عشق سینما است.

فرمول تقسیم درآمد اکران موضوع میان برنامه بعدی بود که سرتیپی درباره این گزارش بیان کرد: انعام سینماها حدود یک درصد از درآمد فیلم را به خود اختصاص می دهد و هزینه های بعد از تولید که صرف تبلیغاتی مانند تیزر، بیلبورد، پوستر، عکس، تبلیغات مکتوب و ... می شود و از صاحب فیلم کسر می شود که در این گزارش نیامده بود. بسیاری از فیلم ها هزینه تبلیغشان را هم در نمی آورند.

او امیدوار بود مالیات بر ارزش افزوده از سینما گرفته نشود.

عنقا در این باره بیان کرد: گاهی فیلمی به خاطر اهداف فرهنگی خاصی که دارد باید مورد حمایت قرار بگیرد اما فیلم تجاری که از امکانات کشور استفاده می کند و فروش بالایی دارد چرا نباید مالیات بدهد؟

سرتیپی در این باره اظهار کرد: این مالیات سهم تهیه کننده و سینمادار را کم می کند. چرا این همه سینما طی این سال ها بسته شده اند؟ بعد هم نمی توان فیلم ها را اینگونه تقسیم بندی کرد؛ بسیاری از فیلم های فرهنگی فروش بالایی داشته و برخی فیلم های تجاری فروش کمی کرده اند. مجموعه شاخص سینمای ایران را اگر یک کار فرهنگی بدانیم و بخواهیم یک تفریح ارزان قیمت را به مردم ارزانی کنیم دولت باید کمک کند. فقط هم فیلم های پرفروش را نبینید بسیاری فیلم ها ضرر می کنند و سالن های زیادی بسته می شوند.

شایسته اضافه کرد: پردیس های سینمایی موفق اما سینماهای قدیمی و تک با مشکل مواجه هستند. ضمن اینکه پردیس ها هزینه های زیادی دارند. مثلا کورش ۲۰۰ میلیون بابت شارژ می دهد.

سهم پخش کننده ها در اکران فیلم ها در نیمه اول ۹۶ موضوع بعدی گزارش این برنامه بود که در آن مطرح شد؛ فیلمیران با ۴۳ میلیارد تومان و هدایت فیلم با ۳۹ میلیارد بیشترین درآمد را از میان ۱۱ دفتر فعال داشته اند.

سرتیپی در پایان گفت: سینما مجبور است سرمایه وارد پخش کند و پخش، تولید و سینماداری نیاز است ادغام شوند. من امیدوارم بیش از ۱۰ موسسه پخش مشابه فیلمیران به لحاظ موفقیت اکران داشته باشیم.

او در پاسخ به این پرسش که آیا فضای پخش فیلم عادلانه است؟ بیان کرد: با توجه به همه جوانب رانتی وجود ندارد.

شایسته نیز در پایان ضمن بیان این مطلب که هدایت فیلم نسبت به همه فیلم هایی که در قبالشان مسئولیت دارد سعی خود را می کند از اکران فیلمی که مدت ها توقیف شده بود و اخیرا مهر توقیف از آن برداشته شده خبر داد و گفت: «خانه دختر» از هفته دیگر اکران می شود.

سومین قسمت از برنامه «سینما دو» که پنجشنبه ها ساعت ۲۳:۳۰ به صورت زنده از شبک۲ سیما روانه آنتن می شود به احمدرضا درویش کارگردان فیلم اکران نشده «رستاخیز» به خاطر سال ها تلاش در سینمای ایران تقدیم شد.