به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست «رصد صبح» با نقد وبررسی مجموعه داستان «عطر عربی» مجموعه داستان کوتاه باموضوع مدافعان حرم به انتخاب مرحوم فیروز زنوزی جلالی در فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می شود

در این برنامه که شنبه ۱۵ مهر در سومین نشست «رصد صبح» برگزار می‌شود کارشناسان و منتقدان ادبی مانند مصطفی جمشیدی، علی محمد مودب، علی اصغر عزتی پاک با اجرای میلاد عرفان پور حضور خواهند یافت و به نقد و بررسی این اثر میپردازند.

«عطر عربی» شامل ۱۴ داستان کوتاه به انتخاب زنده‌یاد فیروز زنوزی جلالی است که در ۲۲۸ صفحه منتشر شده است. نویسندگان این داستان‌های خواندنی در عطر عربی، به زندگی مدافعان حرم در میدان جنگ و بیرون از میدان می‌پردازند. چگونگی حضور در میدان جنگ؛ مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون این دفاع مقدس؛ تاثیرات حضور در جنگ بر زندگی خانواده‌های رزمندگان مدافع حرم؛ مسائل محور مقاومت و به طور کلی زندگی و زمانه مدافعان حرم درون‌مایه اصلی این داستان‌هاست. «عطر عربی» آخرین یادگار فیروز زنوزی جلالی، نویسنده نامدار تازه گذشته برای ادبیات داستانی ایران است. این مجموعه را این نویسنده برجسته، دو ماه پیش از فوت، در مقام دبیر مجموعه بازخوانی و تأیید کرد و برای چاپ به شهرستان ادب سپرد.

سومین نشست «رصد صبح» با همکاری بنیاد فرهنگی صبح قریب و فرهنگسرای انقلاب اسلامی ساعت ۱۶ شنبه ۱۵ مهر در سالن سپیده فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می شود.

فرهنگسرای انقلاب اسلامی در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی واقع شده است.