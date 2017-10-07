«مانکن های قلعه حسن خان» و «والسی برای تهران» در «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «مانکن های قلعه حسن خان» به کارگردانی سام کلانتری و «والسی برای تهران» به کارگردانی زینب تبریزی از روز دوشنبه ۱۷ مهر در سینماهای «هنر و تجربه» اکران خود را آغاز خواهند کرد.

اکران این ۲ مستند به طور همزمان در یک سانس خواهد بود.

مستند «مانکن های قلعه حسن خان» علاوه بر حضور در جشنواره های متعدد بین المللی سال گذشته موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم مستند از هشتمین جشن خانه سینما شد. این فیلم داستان تولد و زندگی چند مانکن است. آنها همه یکسان خلق می شوند اما دست سرنوشت پُر زورتر از آن است که عاقبت شان هم یک شکل باشد، پس «مانکن های قلعه حسن خان» شاید، داستان سرنوشت باشد.

همچنین مستند «والسی برای تهران» ساخته زینب تبریزی نیز تاکنون در جشنواره های متعدد بین المللی به نمایش در آمده است. این فیلم داستان مهرداد مهدی از نخستین نوازندگان موسیقی خیابانی در ایران است که قصد دارد برای برگزاری فستیوال موسیقی خیابانی در تهران گروه خود را که سال ها با آنها در خیابان ها نوازندگی کرده است کنار هم جمع کند اما در این راه با اتفاقات و موانع متعددی روبرو می شود.

مراسم افتتاحیه دو مستند «مانکن های قلعه حسن خان» و «والسی برای تهران» دوشنبه ۱۷ مهر ساعت ۲۰ در موزه سینما برگزار می شود.