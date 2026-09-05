تشکیل تیم تخصصی موقوفات در سمنان؛ لزوم توجه به نیازهای فرهنگی در وقف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر شنبه در نشست تخصصی هفته وقف با حضور مدیرکل و کارکنان اوقاف و امور خیریه استان سمنان در جوار حرم حضرت یحیی بن موسی الکاظم (ع) سمنان بیان کرد: ظرفیت وقف در استان بیش از وضعیت موجود است لذا باید با تقویت انگیزههای مردم و ارتباط مستقیم با خیران و واقفان، زمینه افزایش موقوفات را فراهم کنیم.
وی افزود: ارتباط با واقفان نباید صرفاً به درخواست واریز وجوهات محدود شود؛ بلکه باید با تعامل و گفتگو، آگاهیبخشی و راهنمایی، آنان را در انتخاب نیت مناسب وقف همراهی کرد.
امام جمعه سمنان با اشاره به برخی انتقادها و ذهنیتهای منفی نسبت به عملکرد نظام وقف اظهار کرد: برخی مردم با فرهنگ وقف آشنا نیستند، لذا باید برای رفع این ذهنیتها و افزایش اعتماد مردم به مجموعه اوقاف و امور خیریه در سطح کشور، استان و شهرستان تلاش کنیم؛ چراکه اعتماد، سرمایه اصلی برای توسعه فرهنگ وقف محسوب میشود.
مطیعی وقف را یکی از روش های مترقی اسلام و یکی از مصادیق صدقه جاریه دانست و یادآور شد: واقف با انجام وقف، پروندهای مستمر را برای خود باز میگذارد که تا روز قیامت هرکس از منافع آن بهرهمند شود، ثواب و آثار آن برای واقف نیز باقی خواهد ماند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به نیازهای فرهنگی در امر وقف افزود: بخشی از درآمد موقوفات میتواند به فعالیتهای فرهنگی اختصاص یابد؛ چراکه هزینههای فرهنگی جامعه قابل توجه است و این ظرفیت میتواند در خدمت تقویت فعالیتهای فرهنگی قرار گیرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان استفاده از ظرفیت وقف برای توانمندسازی رسانهها را امری مهم دانست و اضافه کرد: رسانههای فرهنگی فعال در فضای مجازی، ظرفیت بسیار خوبی برای آگاهیبخشی و جهاد تبیین برعهده دارند و باید از ظرفیت وقف برای توانمندسازی این جبهه نیز به شکل مناسب استفاده شود.
مطیعی همچنین خواستار تشکیل هیئت اندیشهورز برای بررسی راههای توسعه وقف شد و اظهار کرد: این هیئت میتواند با شناسایی ظرفیتها و موانع، راهکارهای عملی برای افزایش کمی و کیفی موقوفات ارائه کند.
وی تشکیل یک تیم حقوقی برای پیگیری مسائل خاص موقوفات را ضروری دانست و افزود : در استان مواردی از وقف وجود دارد که یا احیا نشده و یا منافع آنها مطابق نیت واقف هزینه نمیشود لذا تشکیل یک گروه حقوقی با همکاری دستگاه قضایی میتواند بسیاری از این اختلافات را پیگیری و برطرف نماید
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