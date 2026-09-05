  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

سرپرست جدید راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چگنی معرفی شد

سرپرست جدید راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چگنی معرفی شد

چگنی - «علی‌اکبر قاسمی» به‌عنوان سرپرست جدید اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان چگنی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه طی مراسمی با حضور معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، مشاور مدیرکل و رئیس اداره حراست و کارکنان این اداره، مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان چگنی در محل اداره این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم با حکم عارف امرایی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، علی‌اکبر قاسمی به‌عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان چگنی معرفی شد و از زحمات مهندس محمدامین رحیمی رئیس سابق راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چگنی تقدیر به عمل آمد.

علی‌اکبر قاسمی، سابقه معاونت اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خرم‌آباد را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 6938163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها