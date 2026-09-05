به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه طی مراسمی با حضور معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، مشاور مدیرکل و رئیس اداره حراست و کارکنان این اداره، مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان چگنی در محل اداره این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم با حکم عارف امرایی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، علی‌اکبر قاسمی به‌عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان چگنی معرفی شد و از زحمات مهندس محمدامین رحیمی رئیس سابق راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چگنی تقدیر به عمل آمد.

علی‌اکبر قاسمی، سابقه معاونت اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خرم‌آباد را در کارنامه خود دارد.