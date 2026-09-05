فروش بلیت رشت ـ ارومیه بدون پرواز!

شهریار عزتی قدس سخنگوی فرودگاه سردارجنگل رشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیگیری برخی شهروندان درباره وجود بلیت پرواز رشت به ارومیه در یکی از سایتهای فروش بلیت، موضوع از سوی فرودگاه بررسی و مشخص شد که در حال حاضر پرواز مستقیم در این مسیر برقرار نیست.
وی افزود: صرف درج یک مسیر پروازی در سامانههای فروش بلیت نمیتواند به معنای قطعی بودن انجام پرواز باشد و مسافران باید اطلاعات مربوط به پروازها را از منابع معتبر و مراجع رسمی دریافت کنند.
سخنگوی فرودگاه رشت با اشاره به پروازهای فعال این فرودگاه بیان کرد: در حال حاضر پروازهای رشت به مقصد تهران، مشهد، لامرد، آبادان، شیراز، اهواز، سیرجان، کیش و بندرعباس برقرار است.
وی ادامه داد: متقاضیان سفر به این مقاصد میتوانند با مراجعه به سایتهای معتبر فروش بلیت، نسبت به بررسی برنامه پروازها و خرید بلیت اقدام کنند.
عزتی قدس از مسافران خواست پیش از خرید بلیت، مشخصات پرواز، شرکت هواپیمایی و وضعیت نهایی پرواز را بررسی کنند تا در صورت تغییر یا نبود پرواز، با مشکل مواجه نشوند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت در حوزه پروازهای خارجی گفت: در حال حاضر پروازهای خارجی این فرودگاه به مقاصدی از جمله عراق، ترکیه و روسیه انجام میشود.
سخنگوی فرودگاه رشت با بیان اینکه توسعه پروازهای خارجی میتواند نقش مؤثری در رونق گردشگری گیلان داشته باشد، تصریح کرد: افزایش مقاصد پروازی و ایجاد ارتباط هوایی با کشورهای مختلف، دسترسی گردشگران خارجی به استان را تسهیل میکند.
وی ادامه داد: گیلان از ظرفیتهای متعدد گردشگری برخوردار است و توسعه پروازهای بینالمللی میتواند زمینه افزایش ورود گردشگران خارجی، رونق فعالیتهای اقتصادی و تقویت صنعت گردشگری استان را فراهم کند.
عزتی قدس تصریح کرد: فرودگاه رشت آمادگی دارد در چارچوب برنامههای مصوب و ظرفیتهای موجود، زمینه توسعه مسیرهای پروازی داخلی و خارجی را فراهم کند.
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