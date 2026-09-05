به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دستور داده است حملات به کییف به مدت سه روز متوقف شود؛ این تصمیم در ارتباط با آمادهسازی تماسها و مذاکرات با طرف آمریکایی اتخاذ شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روز گذشته گفته بود فرستادگان او در جریان سفر به مسکو، پیشنهادی برای پایان دادن به درگیری در اوکراین ارائه خواهند کرد. ترامپ جزئیات این ابتکار را فاش نکرد.
پوتین روز سهشنبه تأکید کرده بود که مسکو آماده گفتوگو با همه طرفهایی است که خواهان مذاکره هستند. رئیسجمهور روسیه همچنین گفته بود نمایندگان رئیسجمهور آمریکا همواره مهمانانی مورد استقبال هستند و کرملین با آنها با کمال میل همکاری میکند.
پوتین پیشتر نیز تأکید کرده بود که روسیه آماده است مذاکرات را از سر بگیرد و درباره تمامی جزئیات و موضوعاتی که در مذاکرات آلاسکا در اوت ۲۰۲۵ مطرح شده بود، گفتوگو کند.
این در حالی است که فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا و داماد وی برای رایزنی درباره صلح اوکراین وارد مسکو، پایتخت روسیه شدهاند.
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