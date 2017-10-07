به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات علمی و فرهنگی، به منظور گرامی­داشت، حفظ و انتقال میراث فرهنگی و معنوی حماسۀ باشکوه اسلامی و میهنی هشت سال دفاع مقدس، انتشارات علمی و فرهنگی در نظر دارد جشنوارۀ داستان­نویسیِ حوزۀ دفاع مقدس را در سه بخشِ ادبیات کودک، نوجوان و جوان برگزار کند.

این موسسه در نظر دارد به منظور حمای از تولید اثر داستانی در این موضوع که با رویکردی جدید و نگاهی نو به رخدادهای حماسۀ مقاومت ملت ایران و پیامدهای مرتبط با آن در زندگی امروز ایرانیان می­پردازند، فضایی را برایقلم و قدم نویسندگان جوان، کار اولی، غیرحرفه­ای، روستایی و شهری، ساکن در ایران و یا خارج از کشور به منظور ارائه و انتشار آثار فراهم کند.

بر اساس فراخوان این جشنواره شرایط شرکت در آن به شرح زیر است:

محتوای آثار باید یا به طور مستقیم بازگو کنندۀ وقایع و حوادث رخ­داده در جبهه باشد و یا به پیامدهای مرتبط با جنگ در زندگی امروز مردم ایران بپردازد.

قالب­های مورد نظر عبارتند از: داستان کوتاه تصویری برای خردسالان، داستان کوتاه تصویری برای کودک، رمان تصویری کودک، داستان کوتاه نوجوان، رمان نوجوان، داستان کوتاه جوان، رمان جوان و کمیک استریپ.

تم­های منتخب برای خلق آثار شامل طنز جبهه، ماجراجویی و حادثه­پردازی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، فانتزی و ترکیبی خواهد بود و آثار ارسالی قبلاً در کتاب، نشریات و سایت­ها چاپ و درج نشده باشد.

مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آذر ماه سال ۱۳۹۶ اعلام شده است.

در آیین پایانی مسابقه، به سه نفر اول جوایز نقدی و به آثار برگزیده، لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا می‌­شود و آثار برگزیده توسط انتشارات علمی و فرهنگی و با شرایط داخلی انتشارات به چاپ خواهد رسید.

علاقه‌­مندان به شرکت در این مسابقه می‌­توانند آثار خود را به آدرس الکترونیکی mkd@Elmifarhangi.ir ارسال کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر از شنبه تا چهارشنبه و در ساعات اداری با شماره تلفن ۸۸۸۸۰۱۵۵ تماس گرفته یا به سایت انتشارات علمی و فرهنگی به آدرس www.elmifarhangi.ir مراجعه کنند.