برنامه سازی مخاطبان برای رادیو صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «صبای شما، صدای شما» روز دوشنبه ۱۷ مهر با آیتم های ساخته شده توسط مخاطبان با موضوع «دروغگویی و آثار مخرب آن بر فرد و جامعه» روی آنتن می رود.

«صبای شما، صدای شما» برنامه ای از گروه طنز و سرگرمی رادیو صباست که با هدف ایجاد تعامل و ارتباط تنگاتنگ با شنوندگان و مخاطبان رادیو صبا تهیه می شود.

در همین راستا علاقمندان به برنامه سازی در رادیو می توانند آیتم های گویندگی، نویسندگی، گزارشگری و نمایش خود را با موضوعات اجتماعی، فرهنگی و هنری و ... از طریق راه های ارتباطی شبکه به برنامه «صبای شما، صدای شما» برای پخش از رادیو صبا ارسال کنند.

«صبای شما، صدای شما» به تهیه‎کنندگی مریم بابایی و با اجرای محمدرضا قلمبر روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه روی موج اف ام، ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.