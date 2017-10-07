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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

برنامه سازی مخاطبان برای رادیو صبا

برنامه سازی مخاطبان برای رادیو صبا

در برنامه تعاملی «صبای شما، صدای شما» آیتم ها و بخش هایی که مخاطبان با موضوع «پرهیز از دروغگویی» ساخته اند، از رادیو صبا پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «صبای شما، صدای شما» روز دوشنبه ۱۷ مهر با آیتم های ساخته شده توسط مخاطبان با موضوع «دروغگویی و آثار مخرب آن بر فرد و جامعه» روی آنتن می رود.

«صبای شما، صدای شما» برنامه ای از گروه طنز و سرگرمی رادیو صباست که با هدف ایجاد تعامل و ارتباط تنگاتنگ با شنوندگان و مخاطبان رادیو صبا تهیه می شود.

در همین راستا علاقمندان به برنامه سازی در رادیو می توانند آیتم های گویندگی، نویسندگی، گزارشگری و نمایش خود را با موضوعات اجتماعی، فرهنگی و هنری و ... از طریق راه های ارتباطی شبکه به برنامه «صبای شما، صدای شما» برای پخش از رادیو صبا ارسال کنند.

«صبای شما، صدای شما» به تهیه‎کنندگی مریم بابایی و با اجرای محمدرضا قلمبر روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه روی موج اف ام، ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

کد مطلب 4106692
فریبرز دارایی

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