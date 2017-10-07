۲۹ استارتاپ ایرانی به نمایشگاه جیتکس می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران، پاویون جمهوری اسلامی ایران در کنار پاویون کشورهای صاحب نام صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات جهان برای سومین سال پیاپی، در سی و هفتمین نمایشگاه جیتکس دبی برپا می شود.

حضور ایران در قالب پاویون ملی با هماهنگی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران و با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد و نیز با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل های وابسته، صورت گرفته است.

درسی و هفتمین نمایشگاه جیتکس دوبی که از ۱۶ تا ۲۰ مهر و با حضور ۴۷۰۰ مشارکت کننده از ۱۰۰ کشور جهان در فضای مفید بیش از ۹۰ هزار مترمربع برگزار می شود، پاویون جمهوری اسلامی ایران با متراژ ۱۲۶ متر مربع در سالن پاویون ها برپا شده و با همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و صندوق نوآوری و شکوفائی، ۱۲ شرکت ایرانی در این پاویون حضور خواهند داشت.

همچنین ۲۹ استارتاپ ایرانی در بخش startup movement نمایشگاه شرکت خواهند کرد که حضور ۱۲ استارتاپ با حمایت اتاق بازرگانی تهران، ۶ استارتاپ با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان و ۱۰ استارتاپ با حمایت سازمان نظام صنفی رایانه ای صورت گرفته و یک استارتاپ نیز به صورت مستقل حضور خواهد داشت.

از سوی دیگر، در راستای استقبال فعالان صنعت فناوری اطلاعات ایران از برنامه های صورت گرفته در سال گذشته برای اعزام هیات تجاری و برقراری ملاقات های تجاری و نیز برگزاری همایش های معرفی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار در صنعت ICT ایران و نشست مشترک تجاری با بزرگان ICT جهان، امسال نیز علاوه بر اعزام هیات تجاری و برقراری ملاقاتهای تجاری، قرار است نشست فعالان صنعت ICT ایران و جهان، در روز پایانی نمایشگاه جیتکس در محل مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شود.

هیات تجاری ۲۵ نفره متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری ، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،صندوق نوآوری و شکوفائی، صندوق حمایت از صنایع الکترونیک، هیات مدیره تشکل های مرتبط و سایر شرکت های بخش خصوصی جهت مذاکره و بازدید از پاویون کشورهای کره، چین ، هند، عمان و نیحریه و بازدید از نمایشگاه، بخش تکنولوژی‌های آینده نمایشگاه، اینترنت سیتی، شهرهوشمند دبی و مصدر سیتی ابوظبی به جیتکس می روند.