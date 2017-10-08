نمایشگاه تجهیزات و توانمندی های نیروی دریایی افتتاح شد

فرمانده پایگاه دریایی انصار الحسین شهرستان دیر در حاشیه افتتاح نمایشگاه تجهیزات و توانمندی‌های نیروی دریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: شهدا حق بزرگی برگردن ما دارند و سربلندی جامعه امروز نشات گرفته از ایثار و گذشت آنان است که وظیفه ما در این شرایط حساس بصیرت افزایی و ترویج فرهنگ شهید و شهادت در جامعه است.

سرهنگ پاسدار مجید فولادی خاطرنشان کرد: نیروی دریایی سپاه با دارا بودن تجهیزات پیشرفته، و نیروهای متخصص و جوان به یکی از قدرتهای بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: حماسه سازی رزمندگان و سرداران رشیدی همچون مهدوی‌ها، در طول سال‌های دفاع مقدس توانست دیرفهم‌ترین سیاست گذاران جبهه دشمن را به این نتیجه برساند که انقلاب اسلامی با جنگ نظامی از بین رفتنی نیست و جبهه نظامی علیه این انقلاب، راه به هیچ نتیجه دلخواهی برای آنان باز نخواهد کرد.

نمایشگاه تجهیزات و توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران در منطقه چهارم نیروی دریایی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و همچنین شهدای خلیج فارس و نشان دادن توانمندی‌های نیروی دریایی در چاه مبارک با حضور مسئولان افتتاح شد.

رژه دریایی با عنوان نمایش اقتدار با حضور ۱۱۰ شناور تندرو با تجهیزات مختلف، لنج‌داران بومی مستقر در منطقه، فرمانداران، امامان جمعه مسئولان نظامی و انتظامی شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر، پارسیان، هرمزگان و مهر و لامرد استان فارس در منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه برگزار شد.

شهید نادر مهدوی در عصر روز ۱۶ مهرماه سال ۶۶ همراه با تنی چند از همرزمانش، برای انجام گشت زنی و حفاظت از آب‌های نیلگون خلیج فارس، با استفاده از دو فروند قایق تندروی توپدار و یک فروند ناوچه به سمت جزیره فارس حرکت می‌کنند که مورد تهاجم آمریکایی قرار می‌گیرند و به شهادت می‌رسد.