به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت نوپای Cubibot مدعی تولید کوچک ترین چاپگر سه بعدی جهان در ابعاد ۲۵۴ در ۲۵۴ در ۲۵۴ میلیمتر است و بدین منظور در حال جذب بیش از ۶۵۰ هزار دلار سرمایه از سراسر جهان است.

این چاپگر که قرار است به قیمت ۱۴۹ دلار روانه بازار شود، با سرویس های کلود تحت وب نیز سازگاری دارد و یک برنامه موبایلی استفاده بی سیم از آن را تسهیل می کند.

تلاش برای تولید این چاپگر سه بعدی از دو سال و نیم پیش در جریان بوده و شرکت سازنده امیدوار است با تولید این چاپگر کوچک استفاده از آن را برای همگان تسهیل کند.

آریا نورآذر یکی از موسسان Cubibot که بعد از اتمام تحصیلات خود در مقطع دبیرستان از ایران به آمریکا مهاجرت کرده در مورد چاپگر یادشده گفته است: کار با آن بسیار ساده است و اگر قادر به راه اندازی یک چاپگر عادی هستید از این محصول هم می توانید استفاده کنید.

این چاپگر می تواند با استفاده از انواع مواد مانند نایلون، پلی استر و غیره محصولات سه بعدی چاپ و تهیه کند، به خوبی در دمای بالا کار می کند و با طی گسترده ای از لپ تاپ های تولیدی شرکت های مختلف سازگار است.

دقت این چاپگر بین ۵۰ تا ۳۰۰ میکرون و سرعت آن ۸۰ میلیمتر در ثانیه است و با نرم افزاری به نام CubiSoft عرضه می شود که طراحی محصولات سه بعدی را تسهیل می کند. فروش این چاپگر از سال ۲۰۱۸ آغاز می شود.