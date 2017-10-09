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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۰:۰۹

مقدماتی جام جهانی روسیه - گروه I؛

ایسلند با شایستگی راهی جام جهانی شد/ پیروزی کرواسی مقابل اوکراین

ایسلند با شایستگی راهی جام جهانی شد/ پیروزی کرواسی مقابل اوکراین

تیم ملی فوتبال ایسلند که هفته گذشته در زمین ترکیه بردی قاطعانه را کسب کرده بود به جام جهانی صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایسلند در ادامه درخشش خود پس از بازیهای یورو ۲۰۱۶ توانست سهمیه جام جهانی را کسب کند. این اتفاق در حالی رخ داد که در گروه I تیم های بزرگی مثل کرواسی، اوکراین و ترکیه نیز حضور داشتند.

ایسلند دوشنبه شب میزبان کوزوو بود و برابر این تیم پیروزی ۲ بر صفر را کسب کرد. گیلفی سیگوردسون (۴۰) و یوهان گودمونسن (۲) برای این تیم گلزنی کردند.

با این برد تیم ایسلند ۲۲ امتیازی شد و سهیمه مستقیم جام جهانی را بدست آورد. ایسلند بعد از درخشش در بازی های یورو ۲۰۱۶  در اکثر نقاط جهان طرفداران زیادی پیدا کرده است.

جدال مهم این گروه را اوکراین و کرواسی در کی‌یف برگزار کردند که طی آن شاگردان زلاتکو دالیچ میزبان خود را ۲ بر صفر شکست دادند. آندره کراماریچ هر دو گل کرواسی را در نیمه دوم به ثمر رساند. تیم کرواسی با این برد چشم به پلی آف دوخته است.

ترکیه نیز در زمین فنلاند به میدان رفت که تقابل این دو تیم با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

کد مطلب 4109436

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