به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی ظهر جمعه در نشست فصلی رؤسا و معاونان سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز که به قله‌های بازدارندگی موشکی و پهپادی دست یافته و توانسته‌ایم پایگاه‌های دشمن را هدف قرار دهیم هزینه‌های سنگین و ارزشمندی پرداخت شده و حفظ این میراث بر عهده همه ما است.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل نیروهای مسلح در صیانت از آرمان‌های انقلاب، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی امروز به امانتی در دستان ما تبدیل شده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا افزود: نگاه ما به سربازی که در پادگان آموزش می‌بیند باید یک نگاه راهبردی و آینده‌نگرانه باشد چراکه همین جوانان، رئیس‌جمهور، وزیر و مدیران تراز انقلاب در آینده خواهند بود و سرمایه‌گذاری فکری برای آنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی رمز تاثیرگذاری روحانیت را در صداقت و تطابق میان گفتار و عمل دانست و افزود: مردم همواره به کسانی اعتماد می‌کنند که میان قول و عملشان فاصله‌ای نباشد و شهید آیت‌الله آل‌هاشم الگوی موفقی از این رویکرد بود که با حضور میدانی و بی‌واسطه در میان مردم توانست فتنه‌ها را خنثی کند و در واقع قدرت روحانیت در پیوند با مردم است و هر فتنه‌ای با حضور آخوند مردمی و بصیر خنثی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی در پایان با تاکید بر اهمیت انسان‌سازی در نیروهای مسلح، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در فراجا بنا نهادن زیرساخت‌های فکری و اعتقادی مستحکم برای نسل جوان است چراکه آینده نظام اسلامی در گرو تربیت همین جوانان است و این بزرگترین مسئولیتی است که بر دوش ما قرار دارد.